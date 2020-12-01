Demir Grup Sivasspor, Göztepe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 10. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, Göztepe ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 10. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, Göztepe ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Demir Grup Sivasspor ve Göztepe taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 10. hafta maçında Demir Grup Sivasspor sahasında Göztepe ile 30.11.2020 19:30'da karşılaştı. Yeni 4 Eylül Stadı - Sivas stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Demir Grup Sivasspor, Göztepe maçı kaç kaç bitti?
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Demir Grup Sivasspor, Göztepe maç sonucu:
|Demir Grup Sivasspor
|Göztepe
|0
|1
Demir Grup Sivasspor, Göztepe maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Yeni 4 Eylül Stadı - Sivas
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
30.11.2020 19:30
MAÇIN HAKEMLERİ
Serkan Tokat(hakem), Mehmet Kısal(1. Yardımcı Hakem), Deniz Caner Özaral(2. Yardımcı Hakem), Ramazan Keleş(dördüncü Hakem), Volkan Bayarslan(var), Onur Özütoprak(avar)
Demir Grup Sivasspor
Demir Grup Sivasspor İlk 11
30. Mamadou Samassa, 8. Robın Yalçın, 4. Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, 88. Caner Osmanpaşa, 26. Barış Yardımcı, 5. Isaac Cofıe, 6. Claudemır Domıngues De Souza, 2. Arouna Kone, 10. Yasin Öztekin, 7. Max Alaın Gradel, 80. Olarenwaju Ayobamı Kayode
Yedekler
35. Ali Şaşal Vural, 25. Muammer Zülfikar Yıldırım, 14. Samba Camara, 20. Kerem Atakan Kesgin, 92. Mikail Balkaya, 96. Samet Kılıçkaya, 29. Casımır Rodrıque Nınga, 9. Mustapha Yatabare
Teknik Sorumlu
Rıza Çalımbay
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Göztepe İlk 11
70. İrfan Can Eğribayat, 77. Murat Paluli, 33. Atınç Nukan, 3. Marko Mıhojevıc, 41. Berkan Emir, 30. Yalçın Kayan, 8. Soner Aydoğdu, 12. Guılherme Costa Marques, 7. Halil Akbunar, 60. Obınna Emmanuel Nwobodo, 9. Pape Cherıf Ndıaye
Yedekler
16. Balazs Attıla Megyerı, 20. Lamine Gassama, 4. Chrıstıan Chagas Tarouco, 68. Dzenan Burekovıc, 6. Kubilay Sönmez, 10. Jose Marcıo Da Costa, 66. Burak Süleyman, 11. Zlatko Trıpıc, 99. Stefano Napoleonı, 5. Alpaslan Öztürk
Teknik Sorumlu
Ersan Parlatan
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Süper Lig 10. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|9
|7
|2
|0
|19
|3
|23
|16
|2
|Galatasaray
|10
|6
|2
|2
|16
|7
|20
|9
|3
|Fenerbahçe
|10
|6
|2
|2
|20
|13
|20
|7
|4
|Beşiktaş
|9
|5
|1
|3
|17
|17
|16
|0
|5
|Kasımpaşa
|10
|4
|3
|3
|13
|10
|15
|3
|6
|Gaziantep FK
|10
|3
|6
|1
|15
|13
|15
|2
|7
|Fatih Karagümrük
|10
|3
|5
|2
|17
|11
|14
|6
|8
|Göztepe
|9
|3
|5
|1
|15
|9
|14
|6
|9
|Başakşehir FK
|10
|4
|2
|4
|16
|15
|14
|1
|10
|Konyaspor
|9
|3
|3
|3
|10
|7
|12
|3
|11
|Çaykur Rizespor
|9
|3
|3
|3
|12
|14
|12
|-2
|12
|Yeni Malatyaspor
|9
|3
|3
|3
|10
|12
|12
|-2
|13
|Hatayspor
|7
|3
|3
|1
|7
|9
|12
|-2
|14
|Trabzonspor
|10
|3
|3
|4
|12
|15
|12
|-3
|15
|Antalyaspor
|10
|2
|4
|4
|11
|16
|10
|-5
|16
|Sivasspor
|9
|2
|3
|4
|8
|11
|9
|-3
|17
|BB Erzurumspor
|9
|2
|3
|4
|11
|15
|9
|-4
|18
|Kayserispor
|9
|2
|2
|5
|5
|11
|8
|-6
|19
|Denizlispor
|9
|1
|3
|5
|8
|16
|6
|-8
|20
|Gençlerbirliği
|9
|1
|2
|6
|6
|16
|5
|-10
|21
|MKE Ankaragücü
|8
|0
|2
|6
|7
|15
|2
|-8
Süper Lig 10. hafta Fikstür sonuçları
|27.11.2020
|MKE Ankaragücü
|0-1
|Trabzonspor
|28.11.2020
|Çaykur Rizespor
|0-4
|Galatasaray
|28.11.2020
|Gaziantep FK
|2-2
|Yeni Malatyaspor
|28.11.2020
|Başakşehir FK
|3-3
|Denizlispor
|29.11.2020
|BB Erzurumspor
|2-2
|Antalyaspor
|29.11.2020
|Kasımpaşa
|2-0
|Gençlerbirliği
|29.11.2020
|Fenerbahçe
|3-4
|Beşiktaş
|29.11.2020
|Alanyaspor
|1-0
|Konyaspor
|30.11.2020
|Sivasspor
|0-1
|Göztepe
|30.11.2020
|Kayserispor
|0-0
|Fatih Karagümrük
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