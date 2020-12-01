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Demir Grup Sivasspor, Göztepe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 10. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, Göztepe ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Demir Grup Sivasspor, Göztepe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 10. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, Göztepe ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Demir Grup Sivasspor ve Göztepe taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 10. hafta maçında Demir Grup Sivasspor sahasında Göztepe ile 30.11.2020 19:30'da karşılaştı. Yeni 4 Eylül Stadı - Sivas stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Demir Grup Sivasspor, Göztepe maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Demir Grup Sivasspor, Göztepe maç sonucu:

DEMİR GRUP SİVASSPOR GÖZTEPE
Demir Grup Sivasspor Göztepe
0 1

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Demir Grup Sivasspor, Göztepe maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Yeni 4 Eylül Stadı - Sivas

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

30.11.2020 19:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Serkan Tokat(hakem), Mehmet Kısal(1. Yardımcı Hakem), Deniz Caner Özaral(2. Yardımcı Hakem), Ramazan Keleş(dördüncü Hakem), Volkan Bayarslan(var), Onur Özütoprak(avar)

DEMİR GRUP SİVASSPORDemir Grup Sivasspor

Demir Grup Sivasspor İlk 11

30. Mamadou Samassa, 8. Robın Yalçın, 4. Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, 88. Caner Osmanpaşa, 26. Barış Yardımcı, 5. Isaac Cofıe, 6. Claudemır Domıngues De Souza, 2. Arouna Kone, 10. Yasin Öztekin, 7. Max Alaın Gradel, 80. Olarenwaju Ayobamı Kayode

Yedekler

35. Ali Şaşal Vural, 25. Muammer Zülfikar Yıldırım, 14. Samba Camara, 20. Kerem Atakan Kesgin, 92. Mikail Balkaya, 96. Samet Kılıçkaya, 29. Casımır Rodrıque Nınga, 9. Mustapha Yatabare

Teknik Sorumlu

Rıza Çalımbay

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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GÖZTEPEGöztepe

Göztepe İlk 11

70. İrfan Can Eğribayat, 77. Murat Paluli, 33. Atınç Nukan, 3. Marko Mıhojevıc, 41. Berkan Emir, 30. Yalçın Kayan, 8. Soner Aydoğdu, 12. Guılherme Costa Marques, 7. Halil Akbunar, 60. Obınna Emmanuel Nwobodo, 9. Pape Cherıf Ndıaye

Yedekler

16. Balazs Attıla Megyerı, 20. Lamine Gassama, 4. Chrıstıan Chagas Tarouco, 68. Dzenan Burekovıc, 6. Kubilay Sönmez, 10. Jose Marcıo Da Costa, 66. Burak Süleyman, 11. Zlatko Trıpıc, 99. Stefano Napoleonı, 5. Alpaslan Öztürk

Teknik Sorumlu

Ersan Parlatan

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 10. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor97201932316
2Galatasaray10622167209
3Fenerbahçe106222013207
4Beşiktaş95131717160
5Kasımpaşa104331310153
6Gaziantep FK103611513152
7Fatih Karagümrük103521711146
8Göztepe9351159146
9Başakşehir FK104241615141
10Konyaspor9333107123
11Çaykur Rizespor9333121412-2
12Yeni Malatyaspor9333101212-2
13Hatayspor73317912-2
14Trabzonspor10334121512-3
15Antalyaspor10244111610-5
16Sivasspor92348119-3
17BB Erzurumspor923411159-4
18Kayserispor92255118-6
19Denizlispor91358166-8
20Gençlerbirliği91266165-10
21MKE Ankaragücü80267152-8

Süper Lig 10. hafta Fikstür sonuçları

27.11.2020MKE Ankaragücü0-1Trabzonspor
28.11.2020Çaykur Rizespor0-4Galatasaray
28.11.2020Gaziantep FK2-2Yeni Malatyaspor
28.11.2020Başakşehir FK3-3Denizlispor
29.11.2020BB Erzurumspor2-2Antalyaspor
29.11.2020Kasımpaşa2-0Gençlerbirliği
29.11.2020Fenerbahçe3-4Beşiktaş
29.11.2020Alanyaspor1-0Konyaspor
30.11.2020Sivasspor0-1Göztepe
30.11.2020Kayserispor0-0Fatih Karagümrük
Onur Çelik
Spor Editörü


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