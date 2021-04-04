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Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 32. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 32. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Demir Grup Sivasspor ve Trabzonspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 32. hafta maçında Demir Grup Sivasspor sahasında Trabzonspor ile 03.04.2021 16:00'da karşılaştı. Yeni 4 Eylül Stadı - Sivas stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor Maç Sonucu Ne Oldu?

Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor maç sonucu:

DEMİR GRUP SİVASSPOR TRABZONSPOR
Demir Grup Sivasspor Trabzonspor
0 0

Demir Grup Sivasspor Trabzonspor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Yeni 4 Eylül Stadı - Sivas

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

03.04.2021 16:00

Demir Grup Sivasspor Trabzonspor Maçının Hakemleri

Mete Kalkavan(hakem), Ceyhun Sesigüzel(1. Yardımcı Hakem), Candaş Elbil(2. Yardımcı Hakem), Abdullah Buğra Taşkınsoy(dördüncü Hakem), Tugay Kaan Numanoğlu(var), Kerem Ersoy(avar)

DEMİR GRUP SİVASSPORDemir Grup Sivasspor

Demir Grup Sivasspor İlk 11

35. Ali Şaşal Vural, 77. Ahmet Oğuz, 8. Robın Yalçın, 14. Samba Camara, 3. Uğur Çiftçi, 5. Isaac Cofıe, 37. Hakan Arslan, 76. Faycal Fajr, 99. Tyler Domınıc Boyd, 7. Max Alaın Gradel, 9. Mustapha Yatabare

Yedekler

30. Mamadou Samassa, 25. Muammer Zülfikar Yıldırım, 88. Caner Osmanpaşa, 58. Ziya Erdal, 6. Claudemır Domıngues De Souza, 11. Jorge Felıx Munoz Garcıa, 17. Erdoğan Yeşilyurt, 29. Casımır Rodrıque Nınga, 2. Arouna Kone, 80. Olarenwaju Ayobamı Kayode

Teknik Sorumlu

Rıza Çalımbay

Goller

{homeGoal}

Kartlar

Sarı Kart Mustapha Yatabare 34.dk, Sarı Kart Isaac Cofıe 46.dk, Sarı Kart Faycal Fajr 90+5.dk

Oyundan Çıkanlar

Ali Şaşal Vural 89.dk, Mustapha Yatabare 74.dk, Tyler Domınıc Boyd 78.dk, Max Alaın Gradel 89.dk

Oyuna Girenler

Mamadou Samassa 89.dk, Olarenwaju Ayobamı Kayode 74.dk, Erdoğan Yeşilyurt 78.dk, Arouna Kone 89.dk

TRABZONSPORTrabzonspor

Trabzonspor İlk 11

1. Uğurcan Çakır, 3. Marlon Rodrıgues Xavıer, 4. Hüseyin Türkmen, 9. Anthony Nnaduzor Nwakaeme, 11. Anastasıos Bakasetas, 13. Vıtor Hugo Franchescolı De Souza, 18. Caleb Ansah Ekuban, 7. Yusuf Sarı, 29. Yunus Mallı, 32. Edgar Mıguel Ie, 61. Abdulkadir Parmak

Yedekler

16. Erce Kardeşler, 5. Seyedmajıd Hosseını, 70. Ahmetcan Kaplan, 8. Lewıs Renard Baker, 19. Safa Kınalı, 24. Flavıo Medeıros Da Sılva, 39. Atakan Gündüz, 75. Faruk Can Genç, 14. Hakan Yeşil, 99. Serkan Asan

Teknik Sorumlu

Abdullah Mucib Avcı

Goller

{awayGoal}

Kartlar

Sarı Kart Abdulkadir Parmak 90+5.dk, Sarı Kart Edgar Mıguel Ie 75.dk

Oyundan Çıkanlar

Yunus Mallı 81.dk, Yusuf Sarı 74.dk

Oyuna Girenler

Lewıs Renard Baker 81.dk, Flavıo Medeıros Da Sılva 74.dk

Süper Lig 32. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş29204563306433
2Galatasaray31194861306131
3Fenerbahçe30185754315923
4Trabzonspor3116873930569
5Alanyaspor30147948294919
6Hatayspor30147951364915
7Gaziantep FK301211744344710
8Fatih Karagümrük31129104638458
9Sivasspor3091473735412
10Göztepe311010114442402
11Antalyaspor308157293639-7
12Konyaspor2999113535360
13Çaykur Rizespor3081111364735-11
14Yeni Malatyaspor2971111374132-4
15Kayserispor308814233932-16
16Kasımpaşa308715334731-14
17Başakşehir FK307914324830-16
18MKE Ankaragücü298516354929-14
19BB Erzurumspor306915284927-21
20Gençlerbirliği297616265127-25
21Denizlispor296716265025-24

Süper Lig 32. hafta Fikstür sonuçları

03.04.0021Kayserispor1-1Göztepe
03.04.0021Hatayspor3-0Galatasaray
03.04.0021Çaykur Rizespor0-0Fatih Karagümrük
03.04.0021Sivasspor0-0Trabzonspor
04.04.0021BB Erzurumspor1-1Konyaspor
04.04.0021Kasımpaşa Beşiktaş
04.04.0021Başakşehir FK Yeni Malatyaspor
04.04.0021Alanyaspor Gençlerbirliği
04.04.0021MKE Ankaragücü Antalyaspor
05.04.0021Fenerbahçe Denizlispor
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