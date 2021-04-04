Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 32. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Demir Grup Sivasspor ve Trabzonspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 32. hafta maçında Demir Grup Sivasspor sahasında Trabzonspor ile 03.04.2021 16:00'da karşılaştı. Yeni 4 Eylül Stadı - Sivas stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor Maç Sonucu Ne Oldu? Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor maç sonucu: Demir Grup Sivasspor Trabzonspor 0 0 Demir Grup Sivasspor Trabzonspor Maçının Özeti İçin Tıklayın Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Yeni 4 Eylül Stadı - Sivas

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

03.04.2021 16:00

Demir Grup Sivasspor Trabzonspor Maçının Hakemleri

Mete Kalkavan(hakem), Ceyhun Sesigüzel(1. Yardımcı Hakem), Candaş Elbil(2. Yardımcı Hakem), Abdullah Buğra Taşkınsoy(dördüncü Hakem), Tugay Kaan Numanoğlu(var), Kerem Ersoy(avar)

Demir Grup Sivasspor

Demir Grup Sivasspor İlk 11

35. Ali Şaşal Vural, 77. Ahmet Oğuz, 8. Robın Yalçın, 14. Samba Camara, 3. Uğur Çiftçi, 5. Isaac Cofıe, 37. Hakan Arslan, 76. Faycal Fajr, 99. Tyler Domınıc Boyd, 7. Max Alaın Gradel, 9. Mustapha Yatabare

Yedekler

30. Mamadou Samassa, 25. Muammer Zülfikar Yıldırım, 88. Caner Osmanpaşa, 58. Ziya Erdal, 6. Claudemır Domıngues De Souza, 11. Jorge Felıx Munoz Garcıa, 17. Erdoğan Yeşilyurt, 29. Casımır Rodrıque Nınga, 2. Arouna Kone, 80. Olarenwaju Ayobamı Kayode

Teknik Sorumlu

Rıza Çalımbay

Goller

{homeGoal}

Kartlar

Sarı Kart Mustapha Yatabare 34.dk, Sarı Kart Isaac Cofıe 46.dk, Sarı Kart Faycal Fajr 90+5.dk

Oyundan Çıkanlar

Ali Şaşal Vural 89.dk, Mustapha Yatabare 74.dk, Tyler Domınıc Boyd 78.dk, Max Alaın Gradel 89.dk

Oyuna Girenler

Mamadou Samassa 89.dk, Olarenwaju Ayobamı Kayode 74.dk, Erdoğan Yeşilyurt 78.dk, Arouna Kone 89.dk

Trabzonspor

Trabzonspor İlk 11

1. Uğurcan Çakır, 3. Marlon Rodrıgues Xavıer, 4. Hüseyin Türkmen, 9. Anthony Nnaduzor Nwakaeme, 11. Anastasıos Bakasetas, 13. Vıtor Hugo Franchescolı De Souza, 18. Caleb Ansah Ekuban, 7. Yusuf Sarı, 29. Yunus Mallı, 32. Edgar Mıguel Ie, 61. Abdulkadir Parmak

Yedekler

16. Erce Kardeşler, 5. Seyedmajıd Hosseını, 70. Ahmetcan Kaplan, 8. Lewıs Renard Baker, 19. Safa Kınalı, 24. Flavıo Medeıros Da Sılva, 39. Atakan Gündüz, 75. Faruk Can Genç, 14. Hakan Yeşil, 99. Serkan Asan

Teknik Sorumlu

Abdullah Mucib Avcı

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Abdulkadir Parmak 90+5.dk, Sarı Kart Edgar Mıguel Ie 75.dk

Oyundan Çıkanlar

Yunus Mallı 81.dk, Yusuf Sarı 74.dk

Oyuna Girenler

Lewıs Renard Baker 81.dk, Flavıo Medeıros Da Sılva 74.dk

Süper Lig 32. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 29 20 4 5 63 30 64 33 2 Galatasaray 31 19 4 8 61 30 61 31 3 Fenerbahçe 30 18 5 7 54 31 59 23 4 Trabzonspor 31 16 8 7 39 30 56 9 5 Alanyaspor 30 14 7 9 48 29 49 19 6 Hatayspor 30 14 7 9 51 36 49 15 7 Gaziantep FK 30 12 11 7 44 34 47 10 8 Fatih Karagümrük 31 12 9 10 46 38 45 8 9 Sivasspor 30 9 14 7 37 35 41 2 10 Göztepe 31 10 10 11 44 42 40 2 11 Antalyaspor 30 8 15 7 29 36 39 -7 12 Konyaspor 29 9 9 11 35 35 36 0 13 Çaykur Rizespor 30 8 11 11 36 47 35 -11 14 Yeni Malatyaspor 29 7 11 11 37 41 32 -4 15 Kayserispor 30 8 8 14 23 39 32 -16 16 Kasımpaşa 30 8 7 15 33 47 31 -14 17 Başakşehir FK 30 7 9 14 32 48 30 -16 18 MKE Ankaragücü 29 8 5 16 35 49 29 -14 19 BB Erzurumspor 30 6 9 15 28 49 27 -21 20 Gençlerbirliği 29 7 6 16 26 51 27 -25 21 Denizlispor 29 6 7 16 26 50 25 -24

Süper Lig 32. hafta Fikstür sonuçları