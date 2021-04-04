Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 32. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 32. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Demir Grup Sivasspor ve Trabzonspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 32. hafta maçında Demir Grup Sivasspor sahasında Trabzonspor ile 03.04.2021 16:00'da karşılaştı. Yeni 4 Eylül Stadı - Sivas stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor Maç Sonucu Ne Oldu?
Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.
Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor maç sonucu:
|Demir Grup Sivasspor
|Trabzonspor
|0
|0
Demir Grup Sivasspor Trabzonspor Maçının Özeti İçin Tıklayın
Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Yeni 4 Eylül Stadı - Sivas
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.04.2021 16:00
Demir Grup Sivasspor Trabzonspor Maçının Hakemleri
Mete Kalkavan(hakem), Ceyhun Sesigüzel(1. Yardımcı Hakem), Candaş Elbil(2. Yardımcı Hakem), Abdullah Buğra Taşkınsoy(dördüncü Hakem), Tugay Kaan Numanoğlu(var), Kerem Ersoy(avar)
Demir Grup Sivasspor
Demir Grup Sivasspor İlk 11
35. Ali Şaşal Vural, 77. Ahmet Oğuz, 8. Robın Yalçın, 14. Samba Camara, 3. Uğur Çiftçi, 5. Isaac Cofıe, 37. Hakan Arslan, 76. Faycal Fajr, 99. Tyler Domınıc Boyd, 7. Max Alaın Gradel, 9. Mustapha Yatabare
Yedekler
30. Mamadou Samassa, 25. Muammer Zülfikar Yıldırım, 88. Caner Osmanpaşa, 58. Ziya Erdal, 6. Claudemır Domıngues De Souza, 11. Jorge Felıx Munoz Garcıa, 17. Erdoğan Yeşilyurt, 29. Casımır Rodrıque Nınga, 2. Arouna Kone, 80. Olarenwaju Ayobamı Kayode
Teknik Sorumlu
Rıza Çalımbay
Goller
{homeGoal}
Kartlar
Sarı Kart Mustapha Yatabare 34.dk, Sarı Kart Isaac Cofıe 46.dk, Sarı Kart Faycal Fajr 90+5.dk
Oyundan Çıkanlar
Ali Şaşal Vural 89.dk, Mustapha Yatabare 74.dk, Tyler Domınıc Boyd 78.dk, Max Alaın Gradel 89.dk
Oyuna Girenler
Mamadou Samassa 89.dk, Olarenwaju Ayobamı Kayode 74.dk, Erdoğan Yeşilyurt 78.dk, Arouna Kone 89.dk
Trabzonspor İlk 11
1. Uğurcan Çakır, 3. Marlon Rodrıgues Xavıer, 4. Hüseyin Türkmen, 9. Anthony Nnaduzor Nwakaeme, 11. Anastasıos Bakasetas, 13. Vıtor Hugo Franchescolı De Souza, 18. Caleb Ansah Ekuban, 7. Yusuf Sarı, 29. Yunus Mallı, 32. Edgar Mıguel Ie, 61. Abdulkadir Parmak
Yedekler
16. Erce Kardeşler, 5. Seyedmajıd Hosseını, 70. Ahmetcan Kaplan, 8. Lewıs Renard Baker, 19. Safa Kınalı, 24. Flavıo Medeıros Da Sılva, 39. Atakan Gündüz, 75. Faruk Can Genç, 14. Hakan Yeşil, 99. Serkan Asan
Teknik Sorumlu
Abdullah Mucib Avcı
Goller
{awayGoal}
Kartlar
Sarı Kart Abdulkadir Parmak 90+5.dk, Sarı Kart Edgar Mıguel Ie 75.dk
Oyundan Çıkanlar
Yunus Mallı 81.dk, Yusuf Sarı 74.dk
Oyuna Girenler
Lewıs Renard Baker 81.dk, Flavıo Medeıros Da Sılva 74.dk
Süper Lig 32. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|29
|20
|4
|5
|63
|30
|64
|33
|2
|Galatasaray
|31
|19
|4
|8
|61
|30
|61
|31
|3
|Fenerbahçe
|30
|18
|5
|7
|54
|31
|59
|23
|4
|Trabzonspor
|31
|16
|8
|7
|39
|30
|56
|9
|5
|Alanyaspor
|30
|14
|7
|9
|48
|29
|49
|19
|6
|Hatayspor
|30
|14
|7
|9
|51
|36
|49
|15
|7
|Gaziantep FK
|30
|12
|11
|7
|44
|34
|47
|10
|8
|Fatih Karagümrük
|31
|12
|9
|10
|46
|38
|45
|8
|9
|Sivasspor
|30
|9
|14
|7
|37
|35
|41
|2
|10
|Göztepe
|31
|10
|10
|11
|44
|42
|40
|2
|11
|Antalyaspor
|30
|8
|15
|7
|29
|36
|39
|-7
|12
|Konyaspor
|29
|9
|9
|11
|35
|35
|36
|0
|13
|Çaykur Rizespor
|30
|8
|11
|11
|36
|47
|35
|-11
|14
|Yeni Malatyaspor
|29
|7
|11
|11
|37
|41
|32
|-4
|15
|Kayserispor
|30
|8
|8
|14
|23
|39
|32
|-16
|16
|Kasımpaşa
|30
|8
|7
|15
|33
|47
|31
|-14
|17
|Başakşehir FK
|30
|7
|9
|14
|32
|48
|30
|-16
|18
|MKE Ankaragücü
|29
|8
|5
|16
|35
|49
|29
|-14
|19
|BB Erzurumspor
|30
|6
|9
|15
|28
|49
|27
|-21
|20
|Gençlerbirliği
|29
|7
|6
|16
|26
|51
|27
|-25
|21
|Denizlispor
|29
|6
|7
|16
|26
|50
|25
|-24
Süper Lig 32. hafta Fikstür sonuçları
|03.04.0021
|Kayserispor
|1-1
|Göztepe
|03.04.0021
|Hatayspor
|3-0
|Galatasaray
|03.04.0021
|Çaykur Rizespor
|0-0
|Fatih Karagümrük
|03.04.0021
|Sivasspor
|0-0
|Trabzonspor
|04.04.0021
|BB Erzurumspor
|1-1
|Konyaspor
|04.04.0021
|Kasımpaşa
|Beşiktaş
|04.04.0021
|Başakşehir FK
|Yeni Malatyaspor
|04.04.0021
|Alanyaspor
|Gençlerbirliği
|04.04.0021
|MKE Ankaragücü
|Antalyaspor
|05.04.0021
|Fenerbahçe
|Denizlispor