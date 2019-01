Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor maçının ardından

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 1-1 berabere kaldıkları Demir Grup Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "1-1'den sonra bulduğumuz net pozisyonlar var. Benim oyuncularım yüreklerini patlatıncaya kadar koşacak, mücadele edecekler. Onlarla gurur duyuyorum" dedi. Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ise, "3 puan alamadığımız için üzüntülüyüz" açıklamasında bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Sivas'ta oynanan karşılaşmada Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, oyuncularını tebrik ederek, "Maalesef yaşadığımız talihsiz sakatlıklar, milli takımlardaki oyuncular dolayısıyla biraz kadroda sıkıntımız var. Bu oyuncu grubu hemen hemen aynı olmak kaydı ile 12 günde 4'üncü müsabakasını oynadı bugün. Bu 12 günlük süre içinde müsabaka oynarken, aradaki dönemlerde de 2-3 oyuncumuzun sakatlık kaynaklı antrenman eksiği oldu. Buna rağmen oyunun son anına kadar, bitiş düdüğüne kadar bıkmadan, usanmadan, yılmadan, yorulduk demeden, saha içinde hepten bitkin düşene kadar mücadele verdiler. Sonuçta arzu ettiğimiz 3 puanı kazanamasak da özel bir övgüyü, özel bir alkışı hak ediyorlar, tekrar tebrik ediyorum. Her şeye rağmen bize yakışmayan basit hatalar yapıyoruz. Yediğimiz gol öncesi pozisyon faul değil ama bizim konsantrasyon kaybımızı bu kadar hızlı bir şekilde yaşamamıza sebep değil. Onun için yediğimiz goldeki o kaybımız bizim için handikap. Onun ötesinde 1-1'den sonra bulduğumuz çok net pozisyonlar var. Kazanmaya çok ihtiyacımız vardı. Arzu ediyorduk. Bulduğumuz pozisyonlar galibiyet için yeterliydi ama bu kadarmış. Tebrik ediyorum. Sivasspor'a da bundan sonraki müsabakalarda başarılar diliyorum" dedi.

"PAHALIYA MAL OLACAK HATALAR OLUYOR"

Hakemle ilgili bir soru üzerine de Karaman, "Maalesef yapılan hatalar bize pahalıya mal olacak hatalar oluyor. Maçın hakemine de söyledim. Art niyet aramamız söz konusu değil. Pozisyon benim önünde o kadar net ki. Rakibe vurmuş gibi algıladı. Tereddütten sonra faul verdi. Böyle bir karar sonrası gol yememiz bizim adımıza talihsiz ve üzücü. Her şeye rağmen, oyun başından bitişe kadar bizim takımımız konsantrasyon kaybı yaşamamalı. Golden sonraki duruş da bize yakışacak duruş oldu. Hemen sonra tepki vermemiz de olumluydu. Bu da benim takımımızın karakteri. Ben oyuncularımla gurur duyuyorum. Gençlerin hızlı bir şekilde eğitimi devam ediyor. İnşallah bir harman yapıp, önümüzdeki müsabakaları arzu ettiğimiz sonuçlarla tamamlamaya çalışacağız" diye konuştu.

"ABDULKADİR'E GÖREV VERDİK, GEREĞİNİ YAPTI"

Beraberlik golünü atan Abdulkadir Parlak ve genç oyuncuların performansından mutlu olduğunu belirten Karaman, "Onlar bizim için çok değerli. O yok bu yok ama bizde mazeret de yok. Onlar yüreklerini patlatıncaya kadar koşacak, mücadele edecekler, gayret gösterecekler. Bizim takımımızın karakteri bu. Eksik arkadaşların katılımıyla beraber daha güçlü bir takım olacağız. Abdulkadir Parmak görev verdik, hem kupada hem bugün iyi bir performans yaptı. Gereğini yaptı. Hem onun hem takım adına sevinçliyim" ifadelerini kullandı.

HAKAN KELEŞ: 3 PUAN ALAMADIĞIMIZ İÇİN ÜZÜNTÜLÜYÜZ

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ise, gole kadar istedikleri bir oyun olduğunu, golü de bulduklarını söyledi. Keleş, "Golü attık fakat hemen anonstayken golü yememiz bizde moral bozukluğuna yol açtı. Rakip de moral kazandı. Ondan sonraki oyunda kazanabilirdik de kaybedebilirdik de. 3 puan alamadığımız için üzüntülüyüz, fakat bir puan aldığımız için de mutlu sayılırız. Evimizde mağlup olmayan bir takımız. Galip gelmek için her şeyi yaptık. Geçen haftaki oyundan sonra iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. Sonuçta puan puandır diye bakıyoruz. Hakemlik bir şey yoktu. Bizimde tepki gösterdiğimiz maçlar oluyor ama sonuçta VAR var, her pozisyona bakıyorlar. Her pozisyonu inceliyorlar. Hakemlik bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hakemi konuşmaya gerek yok. Seyredenler güzel bir oyun izlediler. Paylaşılan puanlar vardı öyle değerlendirmek lazım" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAFLI)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ünal Karaman'ın açıklamaları

-Hakan Keleş'in açıklamaları

DHA