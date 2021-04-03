Demir Grup Sivasspor ve Trabzonspor puanları paylaştı: 0-0
Süper Lig'in 32.haftasında Sivasspor ile Trabzonspor 0-0 berabere kaldı.
İki hafta süren milli maç arasının sona ermesinin ardından Süper Lig'de heyecan 32.hafta maçlarıyla sürüyor. Bu kapsamda Sivasspor ile Trabzonspor zorlu maçta kozlarını paylaştı.
MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada Boyd’un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Hakan Arslan’ın kafa vuruşu kale direğinin üstünden auta çıktı.
17. dakikada Trabzonspor’un sol kanattan gelişen atağında Nwakaeme’nin yakın mesafeden vuruşunu kaleci Ali çeldi.
32. dakikada Nwakaeme’nin sol kanattan ortasında Ekuban ceza sahası içerisinde topa dokunamadı.
33. dakikada Bakasetas’ın ceza sahası dışından yaptığı tehlikeli vuruş savunmadan sekerek kale direğinin üstünden kornere çıktı.
45. dakikada Bakasetas’ın kullandığı serbest vuruşta kaleci topu son anda kornere çeldi.
Mücadele 0-0 eşitlikle tamamlandı. Bu sonuçla Sivasspor 41 puana, Trabzonspor ise 56 puana yükseldi.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Candaş Elbil xx
DG Sivasspor: Ali Şaşal Vural x, Ahmet Oğuz xx, Robin Yalçın xx, Camara xx, Uğur Çiftçi xx, Isaac Cofie xx, Hakan Arslan xx, Gradel xx, Fajr xx, Boyd xx, Yatabare xx
Yedekler: Samassa, Muammer, Kone, Claudemir, Jorge Felix, Erdoğan, Ninga, Ziya Erdal, Kayode, Caner Osmanpaşa
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Trabzonspor: Uğurcan xx, Hüseyin xx, Edgar le xx, Vitor Hugo xx, Marlon xx, Abdulkadir Parmak xx, Yunus Mallı xx, Yusuf Sarı xx, Nwakaeme xx, Bakasetas xx, Ekuban xx
Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseini, Baker, Hakan Yeşil, Safa Kınalı, Flavio, Atakan Gündüz, Ahmetcan Kaplan, Faruk Can Genç, Serkan Asan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Sarı kart: Yatabare (Sivasspor)