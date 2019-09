Demir, İBB Başkanı İmamoğlu’na tepki gösterdi

26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki göstererek, İstanbul'un kolay yönetilebilecek bir şehir olmadığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilk olarak icraatlarına belediyeden işçilerin çıkartılmasıyla başladığına dikkat çeken 26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir, "İBB Başkanı İmamoğlu'nun 17 günlük başkanlığı sürecinde görüşlerimi yazmıştım. Fakat "daha yeni" dediler. Hayat tecrübemiz oldukça iyidir. İnsan sarrafı olduk; elbet bir şeylerden anlarız. Proje ve yalan üzerine kurulmuş bir anlayış olduğunu söylemiştim. Çünkü Beylikdüzü ilçesini 350 milyon borçlandırmış hiç bir şey yapmamış sadece kendine çalışmış. Fakat birileri aday gösterilsin istedi. Kemal Kılıçdaroğlu içine sinmese de mecbur kaldı. İmamoğlu'da halkı yalanları ile kandırdı, kucaklamadan sarılmadan bahsetti. Bizim güzel insanımız inandı oy verdi, kendisini İBB Başkanı seçti. Bakın İstanbul öyle kolay yönetilebilecek bir şehir değil. Her baba yiğidinde harcıda değil. Dünyanın birçok ülkesinden daha büyük ve daha meşakkatli bir anakent. Şimdi görüyor izliyoruz. "İstanbul trafik sorununu ben çözeceğim, her mahalleye kreş yaptıracağım" diyen, daha birçok yalan vaatlerde bulunan İmamoğlu, beklenen ilk icraatını yaptı. İşten çıkarmalar aldı başını gidiyor. Ardı ardına yapılan zamlar daha başlangıç gibi görünüyor. Ama müstakbel Başkan bol bol tatil yapıyor, olmadı İstanbul dışında her şeyle ilgileniyor. Kayyum atanarak görevden uzaklaştırılan, terör örgütü PKK'ya kol kola olan ve destek veren Belediye Başkanlarına destek için kalkıp Diyarbakır'a gidiyor. Minnet borcu var çünkü, "Sizin oylarınızla seçildim" deyip bağlılığını gösteriyor. Düğün falan hikâye, bu resmen planlı programlı bir ziyaret" dedi.

"Düğün dernek bahanesiyle Diyarbakır'a gitti"

İmamoğlu'nun düğünü bahane ederek kayyım atanan belediyelere destek vermek için Diyarbakır'a gittiğine işaret eden Demir, "İmamoğlu'nun en iyi yaptığı işi gündemi meşgul etmek ve gündemde kalmak. Günlerdir televizyonlardaki tek konu İmamoğlu, Diyarbakır'a niçin gitti sorusu. Neden gittiği belli değil mi Allah aşkına? Biz, HDP ile ittifak yaptık, benim seçilmemi sağladılar, minnet borcum var diyor. Terör örgütüne destek olan ve bu örgüte yardım ve lojistik destek sağlayan Başkanların yanındayım diyor. Gündemi meşgul etmek için düğün dernek deyip yine yalan söyledim ama planlı bir program yaptım diyor. Adama görsel medya çok iyi çalışıyor vallahi" diye konuştu.

"İmamoğlu'nun İstanbul'u yönetme şansı yok"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u yönetme şansının olmadığını belirten Demir, "Rutin hiç bir iş yapmadan ama İBB'nin içini boşaltıp 5 yıl sonra ciddi bir borçla bırakır gider. Şimdiden İSPARK değnekçilerin mekânı oldu ve PKK'lılar ele geçirdi. Tüm büyük projeler durma noktasında, "paramız yok" diye ağlıyor. Kaldı ki CHP teşkilatlarına randevu dahi vermiyor. Diyarbakır programına ne Genel Başkanına nede İl Başkanına danışmadan gitti ve kimseyi de takmıyor. Aldığım bir istihbarat Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na ateş püskürüyor ama sesini çıkaramıyor. Fakat yakında patlayacak inanın. Şunu söylemek isterim. Gerçekten Belediyecilik AK Parti'nin işidir. Şu sıralar her taraftan böyle sesler geliyor. İşçi çıkarmalar ve proje iptalleri. Anlayacağınız bunların yapacağı ele geçirdikleri yerlerde hiç çalışmamak ve belediyelerin içini boşaltmak, yakın çevresini zengin etmek. Örnek söyleyeyim mi? Maltepe, Sarıyer, Şişli, Kadıköy, Ataşehir, Beylikdüzü, daha da sayabilirim. Korkuyorum İstanbul gelecek 4,5 yıl çok sıkıntılar geçirecek. Bu durum şimdiden bu net bir şekilde görülüyor. Kemal Kılıçdaroğlu ne dediğini bilmeyen bir siyasetçi. Bir parantez de Kemal Kılıçdaroğlu'na açalım, akıl tutulması bu olsa gerek" şeklinde konuştu.

"CHP maalesef HDP moduna çoktan girdi"

CHP'nin maalesef HDP moduna çoktan girdiğini söyleyen Demir, şunları kaydetti: "Kısaca "S400 niye aldık bilmiyorum, nerede kullanılacak. Hangarlarda çürüyecek" diye yaptığı açıklamaya söylenecek çok söz var aslında. S400 alımını eleştiren ve karşı olduğunu söyleyen ve algılama sorunu yaşayan ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu emin olun siyaseti hemen bırakmalıdır. S400 almak ve istemek illa kullanacağız anlamına mı geliyor? Adı üzerinde bir savunma sistemi. Olabilecek tehditlere karşı alınması gereken önlemdir. İnşallah kullanmak nasip olmaz. Kullanmak zorunda kalırsak zaten bir saldırı ve savaşın içindeyiz demektir. Kemal Kılıçdaroğlu bunun dahi farkında değil yazık. Kadı ki bize kim saldıracak diyor. Sınırlarımızdan ne kadar füze atıldı, şehitlerimiz oldu, bunları da görmedin mi? Hemen sınırımız boyunca olan biten nedir tehdit değil mi? Irakta ve Suriye'de olanlar, Akdeniz de olan biten tehdit değil mi? Dünyada birçok ülke S300 ve S400 almış ve hali hazırda bekletiyorlar. Mesela Yunanistan'da S300'ler var, Azerbaycan'da S400'ler aldı. Bu ülkeler aptal mı? Hangarlarda çürüsün diye mi alıyor ya da sürekli silahlanıyor ve silahlarını geliştiriyorlar. Kısaca gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkeler bu savunma silahlarına sahiptir. Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır'daki anaların yürek acısını duymazdan geliyor. Neden? Ben size söyleyeyim. Göbek bağları olan HDP ile ittifaklarını kol kola 4 yıl boyunca sürdürmek istiyor. Kısacası söyleyecek çok söz var ama zamanla tespit ve yazmaya devam edeceğiz. CHP maalesef HDP moduna çoktan girmiş. Atatürk'ün kurduğu partiden eser yok. Yazık"

Kaynak: İHA