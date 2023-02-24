Demir Jakupovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Demir Jakupovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Demir Jakupovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Demir Jakupovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Demir Jakupovic 16 Şubat 1996 tarihinde Kitzingen şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Demir Jakupović şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Demir Jakupovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini V11 Sports Agency yapmaktadır. Demir Jakupovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Igman Konjic futbol takımında oynamaktadır. FK Igman Konjic takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Demir Jakupovic'nin FK Igman Konjic ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Demir Jakupovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Demir Jakupovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Demir Jakupovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Demir Jakupovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ağustos 2014 yılında NK Podgrmec

1 Temmuz 2015 yılında B. Banja Luka

18 Şubat 2016 yılında Rudar Prijedor

1 Temmuz 2016 yılında NK Jajce

1 Temmuz 2017 yılında Rudar Prijedor

1 Temmuz 2018 yılında B. Banja Luka

26 Mayıs 2020 yılında Rudar Prijedor

1 Temmuz 2022 yılında Igman Konjic

Demir Jakupovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Demir Jakupovic şuan FK Igman Konjic takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.