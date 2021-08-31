Demir Kadın Neslican filminin yıldızı Naz Çağla Irmak, Sarp Levendoğlu ile aşk yaşıyor!

24 yaşındaki genç oyuncu Naz Çağla Irmak 39 yaşındaki oyuncu Sarp Levendoğlu ile aşk yaşıyor. 'Demir Kadın Neslican' filminde Neslican Tay'ı canlandıran Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu'ndan gelen aşk paylaşımı gündeme bomba gibi düştü.

Üç yıl evli kaldığı Birce Akalay'dan dört sene önce ayrılan daha sonra Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy ile ilişkisini noktalayan ünlü oyuncu Sarp Levenoğlu, kalbini Naz Çağla Irmak'a kaptırdı.

Güzel oyuncu, Levendoğlu'na sarıldığı fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayarak kalp emojisi koymasıyla takipçileri büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çiftin çıktığı akşam arkadaşlarının da onlara eşlik ettiği öğrenilirken rolü için saçını sıfıra vurduran Irmak'ın saçının uzadığı da görüldü

Öte yandan Levendoğlu, geçtiğimiz günlerde eski eşi Birce Akalay'la aynı proje oynama fikrine önce, "Evet" demiş, sonra vazgeçtiği iddia edilmişti.

NAZ ÇAĞLA IRMAK KİMDİR?

31 Mayıs 1997 tarihi Ankara'da dünyaya gelen Naz Çağla Irmak Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur.

Hülya Gülşen Irmak'ın kızı olan Naz Çağla Irmak dizi kariyerinde ilk olarak annesiyle birlikte Bizim Evin Halleri isimli yapımda kamera karşısına geçti. Bizim Evin Halleri dizisi ile profesyonel kariyerine adım atmış olsa da asıl çıkışını ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kırgın Çiçekler dizisi ile sağladı.

SARP LEVENDOĞLU KİMDİR?

25 Aralık 1981’de Ankara’da doğan Sarp Levendoğlu Ortaokula kadar Ankara'da yaşayan Sarp Levendoğlu, ardından ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşir. İstanbul'da Saint Beniot Lisesi’ne kayıt olan Sarp Levendoğlu, buradaki eğitimini tamamlar.

Lise yıllarından itibaren yakın olarak oyunculukla ilgilenen Sarp Levendoğlu, tiyatroya başladı.