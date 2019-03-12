İstanbul16 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Demir kalıpları çalmaya kalkan anne ve kızına gözaltı

Demir kalıpları çalmaya kalkan anne ve kızına gözaltı

KAYSERİ'de, demir inşaat kalıplarını el arabasına yükleyerek çalmaya kalkan S.Ç. (47) ve kızı M.Ç. (17), polis tarafından gözaltına alındı.

Demir kalıpları çalmaya kalkan anne ve kızına gözaltı

KAYSERİ'de, demir inşaat kalıplarını el arabasına yükleyerek çalmaya kalkan S.Ç. (47) ve kızı M.Ç. (17), polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Malazgirt Bulvarı üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İnşaat halindeki binadan hırsızlık yapıldığı ihbarı alan Melikgazi Devriye Ekipler Amirliği polisleri, S.Ç. (47) ile kızı M.Ç.'yi (17), demir inşaat kalıplarını el arabasına yüklerken yakaladı. Anne ve kızı gözaltına alınırken, el arabasındaki 10 inşaat kalıbı inşaat sahibine teslim edildi. Şüpheli anne ve kızı emniyete götürüldü.

FOTOĞRAFLI

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.