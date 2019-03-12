Demir kalıpları çalmaya kalkan anne ve kızına gözaltı
KAYSERİ'de, demir inşaat kalıplarını el arabasına yükleyerek çalmaya kalkan S.Ç. (47) ve kızı M.Ç. (17), polis tarafından gözaltına alındı.
KAYSERİ'de, demir inşaat kalıplarını el arabasına yükleyerek çalmaya kalkan S.Ç. (47) ve kızı M.Ç. (17), polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Malazgirt Bulvarı üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İnşaat halindeki binadan hırsızlık yapıldığı ihbarı alan Melikgazi Devriye Ekipler Amirliği polisleri, S.Ç. (47) ile kızı M.Ç.'yi (17), demir inşaat kalıplarını el arabasına yüklerken yakaladı. Anne ve kızı gözaltına alınırken, el arabasındaki 10 inşaat kalıbı inşaat sahibine teslim edildi. Şüpheli anne ve kızı emniyete götürüldü.
FOTOĞRAFLI
DHA
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