Demir korkuluklara saplanan kedi kurtarıldı

ISPARTA'da bir evin bahçe duvarındaki demir korkuluklara saplanan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra tedaviye alındı.

Yedişehitler Mahallesi'nde bir apartmanın bahçe demirlerinin korkuluklarına saplanan kediyi görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler sağ arka bacağının olduğu noktadan demir korkuluklara saplanmış haldeki kediyi kurtardıktan sonra Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürdü.

Yaralı kedi tedavisinin ardından Isparta'da özel bir veteriner kliniğine getirilerek, korumaya alındı.

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DHA