Demir Krkanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Demir Krkanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Demir Krkanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Demir Krkanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Demir Krkanovic 19 Ağustos 1996 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Demir Krkanovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Demir Krkanovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kom Podgorica futbol takımında oynamaktadır. Kom Podgorica takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Demir Krkanovic'nin Kom Podgorica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Demir Krkanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Demir Krkanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Demir Krkanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Demir Krkanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ağustos 2016 yılında FK Jezero

30 Haziran 2017 yılında FK Decic Tuzi

29 Temmuz 2022 yılında Kom Podgorica

Demir Krkanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Demir Krkanovic şuan Kom Podgorica takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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