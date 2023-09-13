Demir: “Kütüphane, dünyadaki örneklerinin en iyisi olacak”

Samsun Şehir Kütüphanesi projesinin her ayrıntısıyla özel olarak tasarlandığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Dünyadaki örneklerinin en iyisi olacak, Türkiye'nin ise en fonksiyonel Şehir Kütüphanesini şehrimize...

İhlas Haber Ajansı
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Demir: “Kütüphane, dünyadaki örneklerinin en iyisi olacak”

Samsun Şehir Kütüphanesi projesinin her ayrıntısıyla özel olarak tasarlandığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Dünyadaki örneklerinin en iyisi olacak, Türkiye'nin ise en fonksiyonel Şehir Kütüphanesini şehrimize kazandırıyoruz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden birini Atakum ilçesinde inşa ediyor. Eski Türk-İş Eğitim Merkezi'nin olduğu 27 bin 570 metrekare alanda yapılan kütüphane inşaatı hızla devam ediyor. Kütüphane tamamlandığında mimari tasarımının yanında çevreci uygulamaları ile de örnek gösterilecek. Yeni nesil modern kütüphane, sadece kitap alanı değil, her türden içeriğe sahip ve her yaş grubundan insana açık, yaşayan ve hizmet veren bir mekan olacak. Bin 98 oturma, 525 bin kitap kapasiteli olarak inşa edilen Samsun Şehir Kütüphanesi'nin 2 bin 365 metrekaresi ise ticari alan ve kapalı otopark olarak planlandı.

Avrupa'nın en iyi kamu binası mimarisi

Modern ve estetik tasarımı, işlevselliğiyle dikkat çeken Şehir Kütüphanesi projesi, 2023 International Property Awards (Avrupa Gayrimenkul Ödülleri) Yarışması'nda "Avrupa'nın en iyi kamu binası mimarisi" ödülünü aldı. 525 bin çeşit kitabı, 1098 kişilik oturma alanı, kitap kafesi, araştırma merkezi, sosyal mekanları, zekâ oyunları atölyesi, işitme ve görme engelli bireyler için oluşturulmuş özel donatılı salonları, yaşam merkezleri alanları, kitap, dergi, gazete gibi dijital yayınlar, kaynakları, her türlü bilgiye, araştırmalar ile veri tabanlarına on-line erişimi ve 7/24 sıcak çorba ikramıyla yeni nesil kütüphane, şimdiden tüm dikkatleri üzerine topluyor.

Kendi elektriğini üretecek

Kitap okumak ve ders çalışmak isteyen her yaş grubundan öğrencinin ilk tercihi olacak Şehir Kütüphanesi, güçlü teknolojik alt yapısıyla şehrin prestijini artıracak. Kütüphanenin enerji ihtiyacı, optimum koşullarda dahi ışığı direkt elektriğe çeviren "fotovoltaik" sistemli güneş panellerinden karşılanacak.

Doğal ışıkla aydınlatılacak

3'ü katlı otopark olmak üzere toplam 10 katlı olacak Şehir Kütüphanesi, aydınlatma teknolojisi ile de dikkat çekecek. Binanın tüm aydınlatması, konforlu, ekonomik ve yönetilebilir özellikleriyle insan faktörünün en aza indirildiği otomasyon, konferans salonları ve toplantı odaları ise karartma sistemiyle kontrol edilecek. Kütüphanenin tüm bölümleri, son model araçların farlarında da kullanılan, güçlü bilgisayar ve özel yazılımlarla reflektör üzerinde optik mesafeden bağımsız on binlerce farklı yansıma noktası oluşturarak üretilen ışık miktarını yüzde 50 oranında artıran "freeform" ışık sistemiyle donatılacak. Ayrıca ofis, özel mekan ve koridorlara yüksek hızlı seri haberleşme imkanı tanıyan foto sensörlü LED armatürler yerleştirilecek. Dolayısıyla tüm yaşam bölümleri, üretildikten sonra depolanacak doğal ışıkla aydınlatılacak.

Arıtma sistemi olacak

Projede ayrıca mini atık su arıtma sistemi de yer alıyor. Su tasarrufu sağlanması amacıyla özel olarak tasarlanan arıtma sistemi, yüzey sularını toplayarak arıtacak. Arıtılan su ise projenin yeşil alanlarının sulanmasında kullanılacak.

Fiziki gerçekleşme yüzde 10

İnşaat çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, dünyadaki örneklerinin en iyisini, Türkiye'nin ise en fonksiyonel şehir kütüphanesini şehre kazandıracaklarını söyledi. Projenin geleceğin şehri Samsun'un vizyonuna önemli katkı yapacağını dile getiren Başkan Demir, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimine, bilime, şehrimizin kültürüne ve turizmine yönelik dev bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Şuan inşaatta fiziki gerçekleşme oranı yüzde 10'a ulaştı. İnşallah 2024 yılı sonu itibariyle tamamlanmasını planlıyoruz. Tasarım ödüllü mimarisi ve teknolojik özellikleriyle yeni nesil modern kütüphanemiz, 24 saat yaşayan ve hizmet veren bir mekan olacak. En az 4 çeşit çorbamızı aralıksız ve ücretsiz ikram edeceğimiz muhteşem proje, teknik ve teknolojik donanımlarıyla da büyük beğeni toplayacak" diye konuştu.

"Vizyoner bakış açısını yansıtıyor"

Projenin 2 bin 365 metrekaresinde ticari alan ve kapalı otoparkın bulunacağını söyleyen Başkan Demir, "Samsun Şehir Kütüphanesi, akıllı teknolojileriyle çevre dostu olan özel bir projedir. Hem üreteceği elektrikle, arıtacağı suyla ve tasarruflu aydınlatmasıyla vizyoner bakış açısını da yansıtıyor. Samsun'da çocuklarımızın daha bilgili ve donanımlı yetişmeleri için her türlü ihtiyacı karşılamak boynumuzun borcudur. Üzerimize düşen ne varsa her zaman yanınızdayız. Her yaş grubundan vatandaşlarımızın yararlanacağı Şehir Kütüphanesi'nin inşaatının hızla bitirilip hizmete girmesini planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Demir: “Kütüphane, dünyadaki örneklerinin en iyisi olacak”

Demir: “Kütüphane, dünyadaki örneklerinin en iyisi olacak”

Demir: “Kütüphane, dünyadaki örneklerinin en iyisi olacak”

Demir: “Kütüphane, dünyadaki örneklerinin en iyisi olacak”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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