Demir Oksit ne demek, TDK'ya göre Demir Oksit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Demir oksit ne demek? Demir oksit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi demir oksit kelimesi. Peki demir oksit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre demir oksit nedir, demir oksit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DEMİR OKSİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Demir oksit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre demir oksit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Demirin hem doğada görülen hem de sentetik olarak yapılan, değişik kimyasal değer ve renkte bulunabilen oksit biçimi

