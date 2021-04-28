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  3. Demir parmaklıklara sıkışan köpeğin yardımına itfaiye ekipleri yetişti

Demir parmaklıklara sıkışan köpeğin yardımına itfaiye ekipleri yetişti

Sivas'ta yaşanan olayda bir köpek siteyi çevreleyen demir parmaklıklara sıkıştı. Sıkıştığı yerde çaresizce kurtarılmayı bekleyen sevimli köpeğin yardımına itfaiye ekipleri koştu.

Sivas'ta demir parmaklıklara sıkışan köpek itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay Mısmılırmak Mahallesinde meydana geldi. Yavru bir Kangal köpeği siteyi çevreleyen demir parmaklıklardan çıkmak isterken parmaklıkların arasında sıkıştı. Köpeğin sıkıştığı yerden kurtulamadığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine giden Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri köpeği sıkıştığı yerden çıkartmayı başardı.

 

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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