Demir Peco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Demir Peco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Demir Peco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Demir Peco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Demir Peco 31 Temmuz 1996 tarihinde Monthey şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Demir Peco Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Demir Peco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloga Meridian futbol takımında oynamaktadır. FK Sloga Meridian takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Demir Peco'nin FK Sloga Meridian ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Demir Peco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Demir Peco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Demir Peco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Demir Peco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Velez Mostar

28 Haziran 2016 yılında Radnik Bijelj.

16 Ekim 2020 yılında NK Varazdin

16 Ağustos 2021 yılında Velez Mostar

30 Haziran 2022 yılında NK Varazdin

31 Ocak 2023 yılında Sloga Meridian

Demir Peco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Demir Peco şuan FK Sloga Meridian takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Demir Peco Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 14 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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