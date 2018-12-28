Demir: "Polisin olaylara müdahale süresi yarıya indi"

Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, 2018 Yılı İstişare Toplantısı'nda mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Demir, 2017'de ekiplerin olaylara müdahale süresinin gecmiş yıllarda 10-15 dakika arasında olduğunu, 2018 yılında ise bu sürenin 5-7 dakikaya düştüğünü kaydetti.

Demir, Denizli Merkez ilçelerindeki mahalle muhtarlarıyla 2018 Yılı İstişare Toplantısı'nda bir araya geldi. Polis Evi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerindeki mahalle muhtarlarından yaklaşık 100 muhtar katıldı. Muhtarlara, vatandaşla polis arasında köprü görevi olması gerektiğinin vurgulandığı İl Emniyet Müdürü Demir'e, Asayiş Şube Müdürü Alpaslan Altuğ,Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Özçelik, Trafik Denetleme Şube Müdürü Mithat Tüzüner de eşlik etti. Toplantıda Emniyet Müdürü Demir, kadın muhtarlara gül hediye itti. Asayiş Şube Müdürü Alpaslan Altuğ, toplantıda gerçekleştirdiği sunumda, 2018 yılı verileri hakkında bilgi verdi, muhtarların polise yardımcı olması gerektiğine değindi. Muhtarların temel taşlarından bir tanesi olduğunu aktaran Emniyet Müdürü Demir ise, muhtarlığın halkı temsil eden bir yapı olduğunu belirterek, "Muhtar kelime anlamıyla seçilmiş bireyi ifade eder. Yani demokrasinin temel taşı olan, millet iradesinin tecelli ettiği, lokal olarak halkın iradesinin temsilcisi olan şahıstır muhtar. Sizler Denizli'de merkezdeki iki ilçenin temsilcilerisiniz. Muhtarlık aynı zamanda halkın kurumsal, demokratik toplumlardaki örgütlü toplumun en merkezi, en nüve, en çekirdekteki kurumsal yapının adıdır. Toplumun sorunlarını çözmek için halkın iradesinin birleştiği, temsil edildiği noktadır. Belki bir garibanın sığınağıdır. Kamunun halkla kontakt kurduğu, netvörkünü oluşturduğu noktadır. Bu bakımdan sık sık muhtarlarla bir araya gelmeye, onlarla hasbihal etmeye çalışıyoruz" dedi.

"Olaylara müdahale süresi 5-7 dakikaya indi"

Kent merkezindeki nüfusun yüzde 94'ünün polis sorumluluk alanında olduğunu belirten Demir, polisin olaylara müdahale süresinin 10-15 dakikadan 5-5 dakikaya indiğini ifade ederek, "Ülke genelinde asayiş olaylarını aydınlatma oranı yüzde 81,1 iken, ilimizde bu oran yüzde 88,9'dur. 2018 yılı içerisinde 112 acil çağrı merkezine toplam 642 bin 259 ihbar gelmiştir. Gelen ihbar sayılarında 2017'ye göre yüzde 12,68 oranında artış meydana geldiği görülmektedir. 2017'de ekiplerimizin olaylara müdahale süresi 10-15 dakika arasında iken 2018 yılında ekiplerimizin olaylara müdahale süresi 5-7 dakikaya düşmüştür. Çevrenizde gördüğünüz en ufak bir anormal durumu 112'ye bildirin" dedi.

Kaynak: İHA