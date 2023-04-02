Demir yüklü tırın dorsesine son hızla çarptı! Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı!

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir motorsiklet sürücüsü demir yüklü tıra çarptı. Motorsiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Demir yüklü tırın dorsesine son hızla çarptı! Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı!

Kaza Sakarya'nın Pamukova ilçesinde D-650 kara yolu Yenice Mahallesi Adapazarı istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tırın dorsesi, aynı yönde seyir halinde olan K.Ş. idaresindeki 20 BB 239 plakalı motosiklete çarptı.

Demir yüklü tırın dorsesine son hızla çarptı! Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı!

AĞACA ÇARPARAK DURABİLDİ

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Demir yüklü tırın dorsesine son hızla çarptı! Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı!

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