Demiral sağlık kontrollerinden geçti!

Milli futbolcu Merih Demiral'ın Juventus'taki kariyeri resmen başladı.

15 milyon euro'ya siyah beyazlılara imza atan 21 yaşındaki stoper Merih Demiral, bu sabah Juventus'a transferi sonrası sağlık kontrollerinden geçirildi.

DEMİRAL, JUVENTUS'TA KALACAK

Avrupa'nın pek çok dev kulübünden teklif alan Merih Demiral'ın teknik direktör Maurizio Sarri'nin isteği doğrultusunda Juventus'ta kalacağı ve gelecek sezon için kiralık gönderilmeyeceği öğrenildi.

Sarri'nin Merih'i önümüzdeki sezon için sahaya sürmeyi planladığı da gelen bilgiler arasında.

Ara transfer döneminde Alanyaspor'dan Sassuolo'ya 7 milyon euro'ya transfer olan Merih, Serie A'da çıktığı 14 maçta attığı 2 gol ve gösterdiği performans sonrası dikkatleri üzerine çekmişti.

MERİH DEMİRAL KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Merih Demiral 5 Mart 1998’de doğdu. Defans pozisyonunda görev yapan Türk millî futbolcudur.

MERİH DEMİRAL HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel kariyerine 2016 yılında kulübünde başladı. Daha sonra ise Sporting B ve Alanyaspor kulüplerinde oynadı. Türkiye millî futbol takımı formasını ilk kez 20 Kasım 2018'de Ukrayna ile oynanan hazırlık maçında giydi.

Türkiye millî futbol takımı formasını ilk kez 20 Kasım 2018'de Ukrayna ile oynanan hazırlık maçında giydi.

Dünyanın en önemli spor adamları arasında gösterilen Juventus sportif direktörü Fabio Paratici, Merih Demiral’ın menajeri Cenk Melih Yazıcı ile birlikte Türkiye - Fransa maçını izlemek için Konya’ya geldi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında flaş bir transfer hamlesiyle Alanyaspor'dan Sasuolo'ya transfer oldu.