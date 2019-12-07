Demircan, Gelibolu Tarihi Alanı'ndaki çalışmalar hakkında bilgi aldı

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'i ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Demircan ziyarette Alan Başkanı Kaşdemir'den, Tarihi Alan'da devam eden çalışmalar ve gerçekleştirilecek projeler hakkında bilgi aldı.

FOTOGRAFLI

Kaynak: DHA