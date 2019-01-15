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Demirci’de eğitime 1 gün ara verildi

Manisa'nın Demirci ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Demirci’de eğitime 1 gün ara verildi

Manisa'nın Demirci ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Demirci Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve buzlanma tehlikesi nedeniyle Demirci ilçe genelinde ilk ve orta dereceli okullarımızda eğitim-öğretim gören öğrencilerimiz için 16 Ocak Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA

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