Demirci’de milletin adayı Şıktaşlı rüzgarı

CHP ve İYİ Parti'nin ortak olduğu Millet İttifakının Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı, hafta sonunu Demirci ilçesinde esnaf ve vatandaşla birlikte geçirdi. Demirci'de ilçesinde halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan Şıktaşlı, ilçede kırsal kalkınma ve hayvancılık için önemli projeler geliştirdiklerini ve bu şekilde ilçedeki göçün önüne geçeceklerini dile getirdi. Şıktaşlı esnaf ziyareti sırasında ilçeye belediye başkan adaylarını tanıtmak için gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile de bir araya geldi.

Millet İttifakının Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orkun Şıktaşlı, hafta sonunu bir gününü Demirci ilçesinde geçirdi. Sabah erken saatlerinde ilçe esnafını ziyaret eden Şıktaşlı'ya, Millet İttifakı Demirci Belediye Başkan adayı Haluk Şenyurt, İYİ Parti İl Başkanı Hasan Eryılmaz, İYİ Parti Demirci İlçe Başkanı Yılmaz Ercan, CHP Demirci İlçe Başkanı Melih Kuru eşlik etti. Esnaf ziyaretlerinde Şıktaşlı, bir taraftan neden aday olduğunu anlatırken, bir taraftan ilçeye yapmayı planladığı projeler hakkında kısa bilgiler verdi.

Şıktaşlı esnaf ziyareti sırasında ilçeye belediye başkan adaylarını tanıtmak için gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile de bir araya geldi. Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu Şıktaşlı'ya seçim çalışmalarında başarılar diledi. Karamollaoğlu ile ayak üstü kısa sohbet eden Şıktaşlı daha sonra ilçedeki pazar yerini ziyaret ederek pazarcı ile bir araya geldi. Tezgahları tek tek ziyaret eden Şıktaşlı, pazarcının sıkıntılarını da dinleyerek not aldı.

Adaylar tanıtıldı

Millet İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı günün sonunda, Millet İttifakı Demirci Belediye Başkan Adayı Haluk Şenyurt ve belediye meclis üyesi adaylarının tanıtım toplantısına katıldı. Ticaret Kültür Merkezi ve Konferans Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısına CHP İl Başkanı Semih Balaban, İYİ Parti İl Başkanı Hasan Eryılmaz, İYİ Parti Demirci İlçe Başkanı Yılmaz Ercan, CHP Demirci İlçe Başkanı Melih Kuru, Muhtarlar Derneği Başkanı Nurullah Emekli, oda başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı. Millet İttifakının adayları salona meşaleler eşliğinde vatandaşın yoğun ilgisiyle girdi.

"Gönül belediyeciliğini biz yapacağız"

Aday tanıtım etkinliğine katılan İYİ Parti İl Başkanı Hasan Eryılmaz yaptığı konuşmada, hem ilçelerin hem de Manisa'nın hak ettiği değeri milletin adaylarıyla alacağını ifade etti. İYİ Parti İl Başkanı Eryılmaz, "Diyorlar ya Türkiye'de beka sorunu var. Beka sorunu varsa siz Demirci'de ittifak yapıyorsanız da Diyarbakır ve Şırnak'ta neden yapmıyorsunuz. Bence bir beka sorunu değil de, zeka sorunu var. Belediye başkan adaylarımızı emanet bırakacağız. Başkan adaylarımıza baktığımızda yüzünde ve gönlünde ışığı göreceksiniz. Herkes selam alabilecek. Gönül belediyeciliğini biz yapacağız. Onun yanında hizmetler yapacak. Kimseyle kavga etmeyecek ve gücendirmeyecek. Bizim adaylarımız yontulmamış değil. Her biri saf ve temiz insanlar. Haluk Başkanımızda çalışkan ve temiz insan. Demirci hak ettiği değeri almıyor, daha iyi hizmetleri hak ediyor diyorsanız. İki başkan adayımız var. Kavga gürültüsüz hizmet gelecek. Haluk ve Orkun arkadaşlarımız el ele Demirci'ye hizmetin babasını yapacak. Biz milletin adaylarıyla geliyoruz. Ancak herkesin oyunu istiyoruz. AK Parti'ye MHP'ye, Saadet Partisi'ne oy verenlerin oyunu istiyoruz. Biz hizmet yapmak için oy istiyoruz. Çocuklarımızın geleceği için onlara kart göstermenin zamanı geldi. Demirci'nin hak ettiği hizmetin almasını zamanı geldi. Mart'ın sonunda baharı görelim ve iyi belediyecilik nasıl yapılıyor görelim. Belediyelerimizi hep birlikte yönetelim" diye konuştu.

CHP'li Balaban partililere seslendi

CHP İl Başkanı Semih Balaban tanıtım töreninde yaptığı konuşmada partililere seslendi. CHP'li Balaban yaptığı konuşmada, "Bizi buluşturan en temel olgu Cumhuriyete inanmamız. Demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, vatanımıza ve bayrağımıza bağımlılığımız. En önemlisi Mustafa Kemal'in ilkelerine bağlılığımızdır. Bizler AK Parti ve MHP'nin yaptığı gibi kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Bizim AK parti'ye ve MHP'ye oy verenlerle sorunumuz yok. Onları da kucaklıyoruz. Bizim sorunumuz Demirci'nin, Manisa'nın ve Türkiye'nin sorunudur. Biz sorunları çözmek için buradayız. Bizim belediyecilik anlayışımızda bir kişi yatağa aç giriyorsa bunu hisseden belediye başkanlığı anlayışımız var. İyi ve halkçı belediyecilik yapma anlayışımız var. Bizim başkan adaylarımız toplumu, halkı, kucaklayan ve iç içe, halkın sorunlarını kendi sorunu olarak gören insanlardır. CHP'li seçmenlere sesleniyorum. Nasıl iyi insanlar İYİ partili dostlarımız Ankara, İstanbul, Akhisar ve Salihli'de CHP'ye oy verecekse, Demirci'deki CHP'liler de önce Haluk başkana sonra Büyükşehir'de Orkun Şıktaşlı'ya oy verecektir. Bu bizim sorumluluğumuzdur. 31 Mart günü bunu en iyi şekilde yerine getireceğiz. Herkesi kucaklayacağız. Üreten ve üretken belediyeyi sağlayacağız. Tarımsal kalkınma modelimiz ile Demirci'yi göç veren değil göç alan bir ilçe haline getireceğiz. Demirci ne kadar zor olursa olsun, ilçe halkımız Haluk Şenyurt çevresinde birleşmiş. Manisa'da da halkımız Orkun Şıktaşlı'nın çevresinde birleşmiş" dedi.

Şenyurt: "İyi belediyecilik için yola çıktık"

Millet İttifakı Demirci Belediye Başkan Adayı Haluk Şenyurt, 31 Mart seçimlerinin Millet İttifakı için bir bayram havası içinde olacağını ifade ederek, "Demokrasini er meydanı seçimlerdir. Hırsların çıkarılacağız, kin ve nefretle öç alınacak yerler seçimler değildir. Biz bu bilinçle yola çıktık. 31 Mart gece bizim için bayram olacak. Hep birlikte kucaklaşıp, sevineceğiz. CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu yola çıkarken iyi belediyecilik nasıl olur göstermek için yola çıktık. İyi belediyecilik olması için iyi insan olmak gerekli. Bizler iyi insan olacağız. Kimseyi kırmadan, hak yemeden, kimsenin hakkında kötü konuşmadan haksızlıklar karşısında durarak, belediyenin kaynaklarını şeffaf bir şekilde hizmetlere aktarmak için yola çıktık. Demirci son yıllarda göç vererek güç kaybediyor. Bu göçü kaybetmemek için çalışmamız olacak. İlçemiz bir halı kentti ve artık bu özelliğini kaybetmeye başladı. Halıcılığımızı da güçlendirmek için çalışacağız. Demirci'nin makus tarihini değiştireceğiz ve Demirci bizimle birlikte kazanacak." şeklinde konuştu.

Şıktaşlı: "Demirci'yi kalkındırmak için yola çıktık"

Millet İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı, konuşmak için kürsüye katılımcıların "Manisa'nın başkanı Orkun Şıktaşlı" sloganları eşliğinde çıktı. Şıktaşlı yaptığı konuşmada, 31 Mart'tan sonra öncelikli hedeflerinin hem Manisa'yı hem de ilçeleri birlikte kalkındırmak olduğunu dile getirdi. Şıktaşlı yaptığı konuşmada, "31 Mart seçim günümüz. O güne kadar tam 5 haftamız var. Bu 35 gün yatmadan uyumadan durmadan çalışacağız. Demirci ve Manisa için yapılması gereken işlerin bu seçimi hep birlikte kazanacağız. Demirci Manisa'nın merkezine 170 km uzaklıkta. Oradaki idareciler sabah kalktığında gözlerini açtığında ve yaşadıkları ortamda Demirci akıllarına gelmiyor. Onlara göre Demirci uzak. Benim hayalimde sizlerin derdiyle birlikte aynı ilçede uyandığım, sorunların birlikte çözme umudu vardı. Bu umudumu gerçekleştireceğim. Demirci'de ekonomi bitmiş durumda. Demirci müstesna bir şehirdi. Bir merkezdi. Bundan 70-80 sene önce merkezde olmayan müdürlükler Demirci'deydi. Gecemizi Demirci'de geçirdik. Gezerken feryat ve figan vardı. Ne olacak bu ülkenin hali diyorlardı. 2 belediye başkanın uyumsuzluğundan otopark problemi çözülememiş. Tarımsal gelişim yaşanamamış. Demirci ve çevresindeki bölgeleri bir vilayet gibi düşünmezsek buralar kalkınmaz. Biz Demirci'yi Demirci'de yöneteceğiz diyoruz. Haluk Şenyurt seçildiğinde Büyükşehir belediye Başkan gücünde olacak. Bu bölgeler tarımsal kalkınmada örnek bir yer olacağız. Tarımsal kalkınmayı gerçekleştireceğiz. Soğuk hava deposu olacak. Stok kurumun kuracağız. Ürünlerimiz hak ettiği değerde satılacak. Tarım A.Ş. ile tarımı kalkındıracağız. Demirci'de Konya'nın sütü değil, Demirci'nin sütü satılacak. Burası eskiden taşımacılık merkeziydi. Demirci'de yol yok. Büyükşehir 500 kilometre yol yaptım diyor. Bana 5 kilometre yol gösterin. Yok. Kağıt üstünde kimse göstermesin. Ama bunun eğitim ile en kısa çözümleyeceğimize inanıyorum. Demirci'yi kalkındırmak, tarımsal kalkınmayı sağlamak, hayvancılıkta daha iyi bir ivme kazandırmak için yola çıktık." dedi.

Konuşmasında Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği takdirde Demirci ilçesine ayak basmadığı gün olmayacağının sözünü veren Millet İttifakı Adayı Şıktaşlı şunları söyledi: "Sizlerle yaşayabilmek çok önemli. Tutmak, dokunmak ve göz teması kurmak çok önemli. İnsanlar Demirci'ye gelemiyorlar. Niye yüzleri yok. Eğer bir şeyler yaparsın gelirsin. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte takvimde Demirci'ye ayak basmadığım gün olmayacak. Yapacağımız çalışmaları ilçe halkımız ile birlikte yapacağız. İlçe halkımızın derdini dinleyip derman olacağız. Geçmişte yapılamayan hizmetleri yapacağız. Ben ve Haluk Şenyurt'ta 31 Mart'ta vizeyi verdiğiniz zaman ilçemizi hizmet ve projelerle uçuracağımızın sözünü veriyorum."

Kaynak: İHA