Demirci’de yolda mahsur kalan kamyon kurtarıldı

Manisa'nın Demirci ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan kamyon kurtarılırken, yaban hayvanları için de doğaya yiyecek bırakıldı.

1470 rakımlı Akçakertik mevkiinde araçların mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçen Karayolları ve Demirci Belediyesi ekipleri, mahsur kalan kamyonu bölgeden kurtardı. Öte yandan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için de doğaya yiyecek bırakıldı. Fırtınanın ve kar yağışının sürdüğü Demirci-Simav karayolunda gece boyunca kar temizleme ve tuzlama çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, bölgede kış şartlarının çetin geçtiğini belirterek, "Dağda yaşayan hayvanlarımız bu kış mevsiminde yiyecek bulmakta elbette zorlanıyorlar. Demirci Belediyesi olarak et, ekmek ve yem gibi yiyecekleri yaban hayatına destek için doğaya bıraktık. Ekiplerimiz kış mevsimi boyunca belirli aralıklara doğaya yiyecek bırakmaya devam edecek. Ayrıca yine arama kurtarma timimiz 7/24 göreve hazır. Dağda ve yolda mahsur kalan araçları kurtarmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA