Demirkent Ortaokulunda ‘Robotik Kodlama’ atölyesi açıldı

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan "Robotik Kodlama" atölyesinin açılışı Demirkent TOKİ Ortaokulu'nda düzenlenen programla açıldı.

Demirkent TOKİ Ortaokulunda yapımı tamamlanan "Robotik Kodlama" atölyesinin açılışı İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün tarafından yapıldı. Tasarım ve beceri atölyelerinin kurulmaya devam edildiğini belirten Gün, atölyelerin kurulma amacının öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda olduğunu kaydetti.

"İlkemiz yerli ve milli teknolojik yeniliklere imza atan bireyler yetiştirmek"

Robotik Kodlama atölyesinin yerel imkanlar ve okul aile birliğinin katkıları ile kurulduğunu ifade eden Aziz Gün, "Robotik kodlama atölyemizde 14 adet bilgisayar, 10 adet twin bilim seti, 13 adet arduino seti, 1 adet 3d yazıcı, 1 adet çizgi izleyen araç bulunmaktadır. Hayırsever iş adamı tarafından robotik kodlama atölyemize 4 bin 100 TL maddi yardımda bulunmuştur. Öğrencilerimizin robotik kodlama yazılım ve üç boyutlu tasarım çalışmalarıyla analitik düşünme becerilerinin geliştirilmesi, gelişen dünyaya ayak uyduracak üretken neslin yetişmesi amaçlanıyor. Millî Eğitim Bakanımızın tasarım beceri atölyelerine çok önem veriyor. Ders çalışmak ve araştırma yapmak öğrencilerimiz için daha eğlenceli ve verimli hale gelecektir. Robotik kodlama atölyesi ile de hedefimiz öğrencilerimizin teknolojiyle tüketen değil, üreten bireyler olmasını sağlamaktır. Burada öğrencilerimizin bilimin ışığıyla yeni şeyler üretmenin hazzını yaşayacaktır. Ayrıca uzun vadede yerli ve milli teknolojik yeniliklere imza atan bireyler yetiştirmek temel ilkemiz olacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından "Robotik Kodlama" atölyesinin açılışı kesilen kurdele ile yapıldı.

Kaynak: İHA