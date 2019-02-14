Demirkol genç çiftlerin nikahlarını kıydı

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenen çiftlere sürpriz yaparak nikahları kıydı.

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Evlendirme Dairesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiftler için yoğun mesai yaptı. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 49 çift evlenmek için Belediyeye müracaat etti. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, evlendirme dairesinde törensiz nikah işlemi gerçekleştiren çiftlere sürpriz yaparak nikahlarını kıydı.

Genç çiftlerin nikah işlemlerini gerçekleştiren Demirkol, "Kurulduğumuz 2014 yılından bu yana 15 bin 762 çiftimizin nikahını kıymış bulunuyoruz. Tüm çiftlerimize hayat boyu mutluluklar diliyorum. Bugün 14 Şubat, Fadile Kaya hanım ile Mehmet Ali Aslan beyefendinin nikahını akideyleymiş bulunuyoruz. Bugün 49 çiftimiz müracaat etmiş ve 49 çiftimiz de nikah işlemleri gerçekleştirilmiştir. 49 nikahın 42 tanesi daire içeresinde törensiz, 7 tanesi ise dışarda törenli nikahtı. Bizim şöyle bir anlayışımız var salonlarda ve otellerde kıydığımız zaman daha sonra törensiz dediğimiz nikahları kıyıyorum. Vatandaşlarımızın çeşitli sebeplerden dolayı dairemizde kıydığı nikahlara katılarak nikahlarını kıyıyoruz. Benim daire içerisinde kıydığım nikah daire dışında kıydığım nikahlardan çok çok daha fazladır. Bu anlamda da adaletin, halkı kucaklaşmanın, birlik beraberliğin oluşacağı kanaati ile 2014 yılından bu tarafa dairemizde nikahlara katıldık" diye konuştu.

Kaynak: İHA