Demirköy Anadolu Lisesi'nin başarısı

KIRKLARELİ (AA) - Demirköy Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nün 2017-2018 eğitim öğretim yılı Kurumsal Dış Değerlendirmesi'nde 4 kategoride birinci oldu.

Lise müdürü İbrahim Erkan Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim öğretim ortam ve altyapısı, öğrenci başarı devam ve disiplin durumu, rehberlik çalışmaları ve sosyal etkinlik çalışmaları kategorilerinde birinci olduklarını söyledi.

6 kategorinin 4'ünde birinci olmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Demir, okulun başarısında pay sahibi olan öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Okulun başarılarını her zaman üst sıralarda görmeyi umduklarını aktaran Demir, yeni dönemde de daha fazla başarı elde edeceklerine inandıklarını kaydetti.

Kaynak: AA