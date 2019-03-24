Demirköy Kaymakamı Yenigün, sınırda incelemede bulundu

KIRKLARELİ (AA) - Demirköy Kaymakamı Kerem Yenigün, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki sınır hattında incelemede bulundu.

Yenigün, Beğendik Köyü ile Bulgaristan'ın Rezova Köyü arasına yapılacak köprü alanını gezdi.

Türkiye ile Bulgaristan sınırını oluşturan Mutlu deresine köprü kurulması için Kırklareli Valiliğince proje çalışmalarının yürütüldüğünü ifade eden Yenigün, kurulacak köprü ile kara sınır kapısı açılacağını anımsattı.

Bu çalışmayı önemsediklerini belirten Yenigün, kurulacak köprü ile iki ülkenin ilişkilerinin de artacağına inandıklarını kaydetti.

Kaynak: AA