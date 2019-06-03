Demirköy'de çilek festivali düzenlenecek

KIRKLARELİ (AA) - Demirköy ilçesinde çilek festivali düzenlenecek.



Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, yaptığı açıklamada, festivallerin en büyük tanıtım araçlarında biri olduğunu söyledi.

Geleneksel çilek festivalinin 37 yıldır devam ettiğini ifade eden Gün, festivalin 1982 yılında dönemin kaymakamı Osman Dıraçoğlu'nun çilek ekimini desteklemek için başlattığını anımsattı.

Demirköy'ü tanıtmak ve daha fazla yerli ve yabancı turist çekmek amacıyla gece gündüz çalıştıklarını aktaran Gün, çilek festivaliyle de birçok yerli ve yabancı turistin ilçeyi ziyaret ettiğini belirtti.

Bu yılki festivalin 28 Haziran'da gerçekleştirileceğini bildiren Gün, festivalde sanatçı Cengiz Kurtoğlu, Sema Bilmez ve Çiğdem Doğangün'ün sahne alacağını kaydetti.

Kaynak: AA