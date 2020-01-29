Demirköy'de masal ve skeç kursu açıldı

KIRKLARELİ (AA) - Demirköy Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce öğrencilere yönelik masal ve skeç kursu açıldı.

Atatürk İlkokulu sınıf öğretmeni Kübra Şahan'ın eğitmenliğini yaptığı kursa 14 öğrenci katıldı.

120 saat sürecek kurs sonunda katılımcılara belge verilecek.

Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Ender Yapar, yaptığı açıklamada, kurs ile öğrencilerin kişisel gelişim ve becerilerinin de artacağına inandıklarını söyledi.

Bu tür kursların önemine değinen Yapar, her alanda kurslar açmaya çalıştıklarını kaydetti.









Kaynak: AA