Demirköylü kursiyerlerden sergi açılışı

Bilecik'in Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi tarafından Demirköy'de açılan el sanatları kursuna katılan kursiyerler Bözüyük'te sergi açarak ürünlerini beğeniye sundu.

Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi'nin Demirköylü hanımlar için açtığı el sanatları kursu kursiyerlerinin yapmış oldukları rölyef tablo çalışmaları Bözüyük'te bir alışveriş merkezinde açılan sergide vatandaşlar ile buluştu. Demirköy el sanatları kurs hocası Zeynep Karasu, "El sanatları kursumuzda kursiyerlerimiz ile güzel çalışmalar yaptık. Kursiyerlerimizin yaptığı ürünleri bu gün burada sergilemekten çok mutluyuz" dedi.

Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sedat Büyük, Demirköy'de yoğun istek üzerine gündüz kurlarının yanında gece kurslarını da açtıklarını belirterek, "Demirköy'de açtığımız el sanatları kursumuza, Bilecik'ten, Karaköy'den ve Bozüyük'ten bile kursiyerler katıldı. Gece kursuna katılanlar, Bilecik'teki çalışmalarına rağmen akşam işten çıkıp köydeki kursumuza katıldılar. Kursiyerler o kadar istekliydiler ki, adeta birbirleriyle yarışırcasına güzel işler ürettiler. Demirköy'da düzenledikleri 7 Temmuz etkinliklerinde 70 adet kağıt rölyef tablo yaptılar. Biz de bu güzel işleri, sergileyerek sizlerin beğenisine sunmak istedik. Bu eserleri üreterek sergilenmeye hazır hale getiren ve emeği geçen tüm kursiyerlere teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Bozüyük'te kursiyer öğrencilerin yapmış oldukları ürünlerin sergi açılışına, Pazaryeri İlçe Kaymakamı Oray Güven, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Pazaryeri ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Köroğlu, Bozüyük ilçe Milli Eğitim Müdürü, Mahmut Demir, Bozüyük Karadenizliler Derneği Başkanı Kısmet Turan, Dereköy Köyü Muhtarı İsmail Ünsal, Çarşı Mahallesi Muhtarı Mustafa Aktaş, Osman Tekeli, kursiyer öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Güven ve Başkan Tekin açılan sergiyi gezerek yapılan çalışmalar hakkında kurs hocası Zeynep Karasu'dan bilgiler aldılar. Zeynep Karasu Kaymakam Oray Güven'e ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e kursiyer öğrencilerin yapmış oldukları tablolardan hediye etti.

Kaynak: İHA