Tevfik Kınık şu sıra internette en çok aranan isimlerden. Demirören Grubun yeni CEO'su olan Tevfik Kınık, bundan dolayı dikkatleri üzerine topladı. Peki Demirören Grubu'nun yeni CEO'su Tevfik Kınık kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde.

DEMİRÖREN GRUBU'NUN YENİ CEO'SU TEVFİK KINIK KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1977 Bingöl doğumlu olan Kınık, SPK'ya 1999 yılında Uzman Yardımcısı olarak başladı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Tevfik Kınık, aynı üniversitenin İşletme Bölümü’nde yüksek lisans ve Harvard Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi yüksek lisans derecelerini tamamladı.

TEVFİK KINIK, DEMİRÖREN GRUBU İÇİN DÜŞÜNÜLÜYORDU

Enerji’den sanayiye, İnşaattan medyaya kadar 10 farklı iş kolunda oldukça büyük bir paraya hükmeden Demirören Grubu’nda CEO değişikliği gündemdeydi.

Son yaptığı medya satın almaları ile Türkiye’nin bu alandaki en büyük gücü haline gelen Demirörenler, CEO değişikliğine gitmeyi planlamıştı.

Ekonomi kulislerinde sıklıkla konuşulan iddiaya göre; Demirören Holding’in CEO koltuğu için finans sektörünün önemli isimlerinden Tevfik Kınık’ın adı düşünülüyordu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkan Yardımcılığı görevini 2016 yılında bırakarak özel sektöre geçen Tevfik Kınık, bir süre Aktif Bank’ta görev almış ardından ise Suudi Arabistan’ın yolunu tutmuştu.

Yurt dışından döndükten sonra ise Kınık’ın adresi Çalık Grubu’na ait Aktif Bank olmuştu.

DEMİRÖREN GRUBU

Demirören Holding, LPG sektöründe birçok şirketin sahibi konumundadır. Milangaz, Likidgaz ve Mutfakgaz gibi markalarla LPG sektörünün en büyük grupları arasında bulunan Demirören Grubu, ayrıca piston üretimi de yapmaktadır.

Erdoğan Demirören'in oğlu Yıldırım Demirören ise eski Beşiktaş Kulübü Başkanı ve günümüz Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'dır.

Demirören Grubu, medya alanında da faaliyet göstermektedir. Milliyet Gazetesi ve Vatan Gazetesi'nin sahibi olan Demirören Grubu, son olarak da Doğan Medya Grubu'nu tamamen satın almıştır.