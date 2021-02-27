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Demirören Holding, Azerbaycan Milli Piyangosu ‘Azerlotereya'yı devraldı!

Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı ile Demirören Grubu arasında atılan imza çerçevesinde Türkiye'de Milli Piyango idaresini elinde bulunduran Demirören Holding Grubu, Azerbaycan Milli Piyangosu'nun yönetimini devraldı.

Demirören Holding, Azerbaycan Milli Piyangosu ‘Azerlotereya'yı devraldı!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Ocak ayında sunduğu kararname çerçevesinde Azerbaycan Milli Piyangosu ‘Azerlotereya', yapılan anlaşma çerçevesinde Demirören Holding Grubu'na verildi. 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Milli Piyangosu ‘Azerlotereya'nın yönetime devredilmesine ilişkin imzaladığı kararname doğrultusunda bugün Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı ile Demirören Grubu bir anlaşma gerçekleşti. 

İmza törenine Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Azerbaycan Ekonomi Bakanlı Mikayil Jabbarov, Türkiye’nin Azerbaycan Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan Devlet Mül. Sor. Bşk. Vek. Matin Eynullayev katılım gösterdi.

Demirören Holding, Azerbaycan Milli Piyangosu ‘Azerlotereya'yı devraldı!

AZERLOTEREYA'YI 10 YIL BOYUNCA DEMİRÖREN İŞLETECEK

Demirören Grubu bu anlaşma çerçevesinde Azerbaycan’da milli piyango, spor müsabakaları bahis oyunları ile loto oyunlarının işletmesini 5 ay içinde teslim alacağı ve 10 yıl boyunca işleteceği belirtildi. 

Ülkede yeni yatırım arayışlarını sürdüreceklerini söyleyerek kendilerini seçtikleri için Azerbaycan devletine teşekkür eden Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, yaptığı konuşmada “Azerbaycan’da binlerce kişiye iş imkanı sunacağız. Bu anlaşmanın ilk yatırımımız olduğunu bundan sonra da Azerbaycan’da yatırımlar yapma istediğimizi beyan etmek isterim” dedi.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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