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Demirören Holding, Azerbaycan'da devlete ait piyango şirketinin yönetimini devralıyor

Bir süre önce Türkiye'de Milli Piyango'nun işletme hakkını devralan Demirören Holding, bu kez Azerbaycan'da devlete ait piyango şirketinin yönetimini almaya hazırlanıyor.

Demirören Holding, Azerbaycan'da devlete ait piyango şirketinin yönetimini devralıyor

Türkiye'de Milli Piyango ve İddaa’yı alan Demirören Holding Azerbaycan'da devlete ait piyango şirketinin yönetimini devralacak. Türkiye ile Azerbaycan arasında ilişkilerin iyice sıkılaşmasının akabinde Demirören Holding'den bir atak geldi. Şirketten yapılan açıklamada Azerbaycan'da yeni bir yatırım yapılacağı belirtildi. 

Türkiye'de Milli Piyango'nun işletme hakkını İtalyan ortağıyla 10 yıl süreyle ele alan Demirören Holding, bu kez Azerbaycan'da piyango şirketinin yönetimini ele alacak.

CUMHURBAŞKANI ALİYEV İMZAYI ATTI

Bakü yönetimi, devlete ait piyango şirketi Azerlotereya'nın yönetimini Demirören Holding'e ait YMT Şans BV adlı şirkete verme kararı aldı.

Devir işlemleri 6 ay içerisinde tamamlanacak.

Kararname, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından imzalandı.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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