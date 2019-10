Demirtaş: “Biz kimsesizlerin kimsesi olalım dedik”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Biz kimsesizlerin kimsesi olalım diye sosyal belediyecilikte önemli bir proje olan Hayır Çarşısını hayata geçirdik" dedi.

İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ilçedeki ihtiyaç sahiplerine yönelik yaptığı yardımlar ile yerel yönetimlerin dikkatlerine üzerine çeken Kadın Koordinasyon Merkezi açtığı "Hayır Çarşısı" ile giyim, ayakkabı, mobilya, halı ve benzeri yardım ve hizmetleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda ilçedeki ihtiyaç sahiplerine ulaşma noktasında özverili çalışmalarını sürdüren Kadın Koordinasyon Merkezi Kadıköy Mahallesi'ndeki aileye 3 gözlü çekmeceli dolap, tek kişilik baza, yatak ve halı yardımında bulundu.

"Türk insanının hayırsever paylaşım duygusuna vesile oluyoruz"

Hayır Çarşısına bağışta bulunanların evlerinden kullanmadıkları ama bir başkasının ihtiyacını giderebilecek olan malzemeleri ekiplerin aldığını anlatan Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Başkanı Lütfiye Demirtaş, "Ayrıca bu bir geri dönüşüm projesidir. Yıkanması gerekenleri yıkıyor, ütülenmesi gerekenleri ütülüyoruz. Ardından onları ihtiyaç sahibine veriyoruz. Biz veren el ile alan elde bir köprü görevi görüyoruz. Tarihimizde hep bu vardır. Daha çok ihtiyaç sahibi insanların tüm eksiklerini karşılamak adına "Hayır Çarşısını" hayata geçirdik. Vatandaşlarımızın ilgisi ve yardım katkıda bulunan hayırseverler gün geçtikçe çoğalıyor. Bu gönüllük hareketine hem il içi hem de il dışı yardımda bulunan Türk insanının hayırsever ve paylaşım duygusunun yaşatılmasına vesile olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Biz kimsesizlerin kimsesi olalım dedik"

Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde ilçedeki vatandaşlarına her zaman her konuda kucak açtıklarını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Biz kimsesizlerin kimsesi olalım diye belediye ile vatandaşlarımızı birleştiren ihtiyaç sahibi insanlarımız ile hayırseverleri bir arada tutan sosyal belediyecilikte önemli bir proje olan Hayır Çarşısını hayata geçirerek bütünleştiren bir yapı oluşturduk. Biz bu şehirde geniş kitlelerle gönül bağlarını güçlendirmek için güzel bir adım attık. İnanıyorum ki hemşehrilerimiz de destekleriyle bu kardeşlik köprüsünde yerlerini alacaklar. Yediden yetmişe ilçemizde yaşayan herkese eşit hizmet götürme yolunda istediğimiz noktaya geliyoruz. Özellikle ihtiyaç sahibi ailelerimizin her zaman yanında olmaya bunu da onlara hissettirmeye çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

