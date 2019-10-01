Demirtaş: “İhtiyaç fazlası eşyalarınız ile siz de bir aileyi sevindirin”

İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğüne bağlı Kadın Koordinasyon Merkezi ihtiyaç sahiplerine yaptığı eşya yardımı ile yüzleri güldürmeye devam ediyor.

Kadın Koordinasyon Merkezi ihtiyaç sahibi olan aileye eşya yardımında bulundu. İlçede bulunan Zeytinlik Mahallesi'nde ikamet eden ailenin evini başta aşağı yenileyerek yardımda bulunmanın mutluluklarını yaşadıklarını söyleyen Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Başkanı Lütfiye Demirtaş, insanların ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak adına kullanmaktan vazgeçtiği eşyaları kendilerini arayarak bildirmelerini istedi.

"İhtiyaç fazlası eşyalarınız ile siz de bir aileyi sevindirin"

Yardımsever vatandaşlardan temin edilen yıpranmış ve tadilata girmesi gereken mobilya ve eşyaların kendi atölyelerinde tamir ederek gerçek ihtiyaç sahibi ailelere tutanak karşılığında teslim edildiğinin altını çizen Gönüllü Başkan Lütfiye Demirtaş, "Vatandaşlarımızın evlerinde kullanılabilir durumdaki kullanmadıkları ev eşyaları (444 55 01) nolu numarayı veya 0505 178 55 01 whatsapp hattını aradıkları takdirde belediye ekiplerince alınarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bu sayede eşya değişikliği sebebiyle kullanılmayan ihtiyaç fazlası ev eşyaları da çöpe atılmayarak değerlendirilmiş oluyor" dedi.

Kaynak: İHA