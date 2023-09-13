Demirtaş: "Yeşil alanlarımıza gözümüz gibi bakıyoruz"

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, yeşil alanların önemine dikkat çekerek, "Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli miras yeşil alanlarımızdır. Biz de İlkadım Belediyesi olarak parklarımıza, yeşil alanlarımıza gözümüz...

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Demirtaş: "Yeşil alanlarımıza gözümüz gibi bakıyoruz"

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, yeşil alanların önemine dikkat çekerek, "Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli miras yeşil alanlarımızdır. Biz de İlkadım Belediyesi olarak parklarımıza, yeşil alanlarımıza gözümüz gibi bakıyoruz" dedi.

İlkadım İletişim Merkezine (İLKİM) iletilen talepleri değerlendiren İlkadım Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 20 mahallede toplam 311 ağaçta budama çalışması yaptı. Ekipler ayrıca parklarda zarar gören yerleri, spor aletleri ve oyun gruplarını onardı.

Vatandaşların dinlenme mekanı olan parklarda titiz bir çalışma sürdürdüklerini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş yeşil alanların önemine dikkat çekti. Demirtaş, "Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli miras yeşil alanlarımızdır. Biz de İlkadım Belediyesi olarak parklarımıza, yeşil alanlarımıza gözümüz gibi bakıyoruz. Amacımız, ilçe halkımıza daha sağlıklı, temiz ve huzurlu ortamlar sunmak. Yeşil alanlarımız, hepimize emanet. Hemşehrilerimizden de isteğimiz bu alanlara sahip çıkmalarıdır" diye konuştu.

Demirtaş: "Yeşil alanlarımıza gözümüz gibi bakıyoruz"

Demirtaş: "Yeşil alanlarımıza gözümüz gibi bakıyoruz"

Demirtaş: "Yeşil alanlarımıza gözümüz gibi bakıyoruz"

Demirtaş: "Yeşil alanlarımıza gözümüz gibi bakıyoruz"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Uganda'da şaşkınlık veren olay! 7 kadınla birden evlenen adam eşlerine düğün hediyesi olarak bakın ne verdi?
Uganda'da şaşkınlık veren olay! 7 kadınla birden evlenen adam eşlerine düğün hediyesi olarak bakın ne verdi?
Avrupa diken üstünde: Enerji kıtlığı kapıda!
Avrupa diken üstünde: Enerji kıtlığı kapıda!
Libya'dan dehşet verici görüntüler! Cesetler sokaklarda birikti, şimdide sağlık tehlikesi baş gösterdi
Libya'dan dehşet verici görüntüler! Cesetler sokaklarda birikti, şimdide sağlık tehlikesi baş gösterdi
Sen Türkülerini Söyle final yaptı! Şampiyon belli oldu!
Sen Türkülerini Söyle final yaptı! Şampiyon belli oldu!
Son Haberler
Öfkeli dayı yeğenine kurşun yağdırdı
Öfkeli dayı yeğenine kurşun yağdırdı
İzmir’de otoyoldaki kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
İzmir’de otoyoldaki kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Demirtaş: "Yeşil alanlarımıza gözümüz gibi bakıyoruz"
Demirtaş: "Yeşil alanlarımıza gözümüz gibi bakıyoruz"
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Armutçuk maden ocağında göçük meydana geldi, İçeride 280 kişi var
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Armutçuk maden ocağında göçük meydana geldi, İçeride 280 kişi var
Yabani dizisi yeni sezonda yerini aldı, Yabani dizisinin oyuncuları kimler? Yabani dizisinin konusu nedir?
Yabani dizisi yeni sezonda yerini aldı, Yabani dizisinin oyuncuları kimler? Yabani dizisinin konusu nedir?
İmamoğlu’dan Kılıçdaroğlu’yla telefonda görüştü: ‘neden davet edilmedim’ açıklaması
İmamoğlu’dan Kılıçdaroğlu’yla telefonda görüştü: ‘neden davet edilmedim’ açıklaması
Reeskont kredisi nedir, kimler faydalanabilir?
Reeskont kredisi nedir, kimler faydalanabilir?
Çok Okunanlar
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 13 Eylül tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 13 Eylül tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Altın ve dolarda kritik gün! Altın, Dolar, Euro ne kadar? 13 Eylül güncel Altın Dolar fiyatları
Altın ve dolarda kritik gün! Altın, Dolar, Euro ne kadar? 13 Eylül güncel Altın Dolar fiyatları
Karadeniz'den yeni bir müjde daha Rize'de petrol heyecanı! İlk numuneler alındı, umut verici gelişmeler var!
Karadeniz'den yeni bir müjde daha Rize'de petrol heyecanı! İlk numuneler alındı, umut verici gelişmeler var!
Libya'dan dehşet verici görüntüler! Cesetler sokaklarda birikti, şimdide sağlık tehlikesi baş gösterdi
Libya'dan dehşet verici görüntüler! Cesetler sokaklarda birikti, şimdide sağlık tehlikesi baş gösterdi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
YKS ek tercih kılavuzuyla üniversitelerin boş kontenjanları yayınlandı! İşte ÖSYM 2023-YKS ek tercih kılavuzu pdf
YKS ek tercih kılavuzuyla üniversitelerin boş kontenjanları yayınlandı! İşte ÖSYM 2023-YKS ek tercih kılavuzu pdf
Fenerbahçeli Sırp oyuncu Dusan Tadic 'Çetnik selamı' ile gündem oldu! Çetnik selamı nedir? Ne anlama gelir?
Fenerbahçeli Sırp oyuncu Dusan Tadic 'Çetnik selamı' ile gündem oldu! Çetnik selamı nedir? Ne anlama gelir?
Yorumlananlar
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!