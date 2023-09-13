Demirtaş: "Yeşil alanlarımıza gözümüz gibi bakıyoruz"

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, yeşil alanların önemine dikkat çekerek, "Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli miras yeşil alanlarımızdır. Biz de İlkadım Belediyesi olarak parklarımıza, yeşil alanlarımıza gözümüz gibi bakıyoruz" dedi.

İlkadım İletişim Merkezine (İLKİM) iletilen talepleri değerlendiren İlkadım Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 20 mahallede toplam 311 ağaçta budama çalışması yaptı. Ekipler ayrıca parklarda zarar gören yerleri, spor aletleri ve oyun gruplarını onardı.

Vatandaşların dinlenme mekanı olan parklarda titiz bir çalışma sürdürdüklerini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş yeşil alanların önemine dikkat çekti. Demirtaş, "Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli miras yeşil alanlarımızdır. Biz de İlkadım Belediyesi olarak parklarımıza, yeşil alanlarımıza gözümüz gibi bakıyoruz. Amacımız, ilçe halkımıza daha sağlıklı, temiz ve huzurlu ortamlar sunmak. Yeşil alanlarımız, hepimize emanet. Hemşehrilerimizden de isteğimiz bu alanlara sahip çıkmalarıdır" diye konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)