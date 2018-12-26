Demirtaş’ın yengesi son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ın yengesi Havva Kübra Demirtaş hayatını kaybetti.

Gülüç Beldesi Merkez Mahallesi sakinlerinden Remzi, Merhum Ali Demirtaş ve Necla Serçe'nin annesi, Zeki, Hüseyin Karakuyu, Huri Sarı ve Güllü Şahin'nin ablası, Merhum Niyazi Demirtaş'ın eşi Havva Kübra Demirtaş vefat etti. Havva Kübra Demirtaş için bugün öğle namazı sonrası Gülüç Merkez Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ın yengesi Havva Kübra Demirtaş alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından Gülüç Belde mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır, AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz Kdz. Ereğli Belediyesi Meclis Üyesi Fevzi Ekşi katıldı. Başkan Demirtaş Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diledi.

Kaynak: İHA