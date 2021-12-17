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Demirtaş'tan skandal sözler: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adlı ucube rejimin yol açtığı krizi, seçim dışında hiçbir şey çözemez

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adlı ucube rejimin yol açtığı krizi, seçim dışında hiçbir şey çözemez." ifadelerine yer verdi. Demirtaş'ın skandal paylaşımı tepki çekti.

Demirtaş'tan skandal sözler: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adlı ucube rejimin yol açtığı krizi, seçim dışında hiçbir şey çözemez

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda skandal ifadelere yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ucube bir rejim olduğunu ifade eden Demirtaş, bu durumu seçim dışında hiçbir şeyin çözemeyeceğini ifade etti.

Temel sorunun güven ve hukuk krizi olduğunu belirterek algı yaratmaya çalışan Demirtaş, bunun açtığı kara deliği, hiçbir asgari ücret zammının kapatamayacağını söyleyerek hükümet aleyhinde sözler sarf etti.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'TAN HÜKÜMET ALEYHİNDE SKANDAL SÖZLER

İşte HDP'nin Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın paylaşımı:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adlı ucube rejimin yol açtığı krizi, seçim dışında hiçbir şey çözemez. Temel sorun güven ve hukuk krizidir. Bunun açtığı kara deliği, hiçbir asgari ücret zammı kapatamaz. Durum çok vahim. Ülke tümden batmadan derhal erken seçim yapılmalıdır."

Demirtaş'tan skandal sözler: Ucube rejimin yol açtığı krizi, seçim dışında hiçbir şey çözemez

Sosyal medya kullanıcıları yaptıkları paylaşımlarla Demirtaş'a tepki gösterdi. Terör örgütü PKK'yı destekleyen bir partinin bu ülkede yeri olmayacağını vurgulayan kullanıcılar, Demirtaş'ı etiketleyerek ifadelerini yanlış bulduklarını belirtti.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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