Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı görev tanımı nedir, Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı ne iş yapar, Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı Tanımı;

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Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı Maaşları

Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9312.01

Meslek Adı :

Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Madencilik Ve İnşaat Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Bina Dışı İnşaat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Demiryolu Hattı Bakım-Onarımcısı, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde demiryolu hattı döşeme, demiryolu hattını kontrol etme ve hattın bakım-onarımını yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Demiryolu Hattı Bakım-Onarımcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Makine ve teçhizatın hazırlanmasını, yerine götürülmesini sağlamak,

b) Makine ve teçhizatın indirme ve nakil işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

c) Teçhizatın genel kontrolünü yapmak,

d) Demiryolu hattı güzergahını kontrol etmek,

e) Rayları, ray bağlantılarını ve ray yastıklarını kontrol etmek,

f) Traversleri ve travers bağlantılarını kontrol etmek,

g) Balastı kontrol etmek,

h) Hat açıklığını, hattın devrini, fleşini ve hattın gönyesinde olup olmadığını ölçmek,

i) Makasları kontrol etmek,

j) Demiryolu hattı ikaz ışık ve levhalarını kontrol etmek,

k) Demiryolu köprülerini ve tünellerini kontrol etmek,

l) Kar siperlerini kontrol etmek,

m) Taş düşme, heyelan, kar, sel ve yangın tehlikesi olan hat güzergahını kontrol etmek,

n) Demiryolu hattı döşeme işlemlerini yapmak,

o) Demiryolu hattı bakım ve onarım işlemlerini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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