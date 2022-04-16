Demiryolu Servis Nezaretçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Demiryolu Servis Nezaretçisi görev tanımı nedir, Demiryolu Servis Nezaretçisi ne iş yapar, Demiryolu Servis Nezaretçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Demiryolu Servis Nezaretçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Demiryolu Servis Nezaretçisi Tanımı;

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Demiryolu Servis Nezaretçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Demiryolu Servis Nezaretçisi Maaşları

Demiryolu Servis Nezaretçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Demiryolu Servis Nezaretçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Demiryolu Servis Nezaretçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4323.11

Meslek Adı :

Demiryolu Servis Nezaretçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Yolcu ve yük taşımacılığının güven içinde yapılabilmesi için demiryolu işletmesinin trafik dairesinin hizmet faaliyetlerinden bir ya da birçoğunu koordine eden, denetleyen, çalışmalarına nezaret eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Demiryolu Servis Nezaretçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Amirinden seyrüsefer cetvelini almak,

b) Vagonların talimatlarla belirlenen dizi modeline uygun dizilip dizilmediğini kontrol etmek ve uygunluğu temin etmek,

c) Yük vagonlarına ait evrakları incelemek,

d) Vagonların fren durumlarını kontrol etmek ve treni teslim almak,

e) Gelmeyen personelin yerine bir başkasını temin etmek,

f) Yüklerin yük vagonlarına yüklenmesini yolcuların trene binmesini izlemek,

g) Kondüktörlerden aldığı tamam işareti üzerine trene kalkışa hazır olduğunu hareket memuruna bildirmek,

h) İstasyonlara giriş ve çıkışlarda makasların açık olup olmadığına ve ikaz işaretlerine bakarak makiniste gerekli ikazlarda bulunmak,

i) Seyir esnasında personelin çalışmalarını kontrol etmek,

j) Tehlike anında bulunduğu vagondaki fren musluğunu açarak treni durdurmak,

k) Sefer sırasındaki olaylara müdahale etmek ve tutanak tutmak,

l) Emniyet şefine veya emniyet kuvvetlerine bildirmek,

m) Sefer bitiminde gerekli kontrolleri yaparak zimmet karşılığında treni hareket memuruna teslim etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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