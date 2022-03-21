Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Sorumlusu görev tanımı nedir, Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Sorumlusu ne iş yapar, Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Sorumlusu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Sorumlusu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Sorumlusu Tanımı;

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Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Sorumlusu Maaşları

Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Sorumlusu maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Sorumlusu maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Sorumlusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3123.08

Meslek Adı :

Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Sorumlusu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

İnşaat Süpervizörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İSG, çevre koruma, kalite kural ve yöntemleri çerçevesinde; yapım, bakım ve onarımından sorumlu olduğu hat kesiminde her türlü teknik ölçüm ve analizleri yapan ve/veya yaptıran, ölçüm ve analiz sonuçlarını değerlendirerek bakım programını hazırlayan, bakım programının gerektirdiği kaynakları oluşturan, hazırlanmış olan iş programlarını yürüten, programda meydana gelecek sapma ve problemlere karşı uygulama sırasında ilave tedbirler alan, uygulama sonrası gerekli ölçüm ve analizleri yaparak raporlama yapan, İş süreçlerinde kendisine bağlı ekip veya astlarının iş emirlerini oluşturur, iş emirlerine göre personel planlanmasının yapılmasını sağlar, denetler ve gerektiğinde işlemleri bizzat yürüten kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Sorumlusu, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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