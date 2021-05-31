Demiryolu Yol Yapım Bakım ve Onarım Sorumlusu, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Sorumlusu meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Sorumlusu meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu : 3123.08
Meslek Adı : Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Sorumlusu
Grup Bilgileri
Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu : Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri
Meslek Birim Grubu : İnşaat Süpervizörleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı :
İSG, çevre koruma, kalite kural ve yöntemleri çerçevesinde; yapım, bakım ve onarımından sorumlu olduğu hat kesiminde her türlü teknik ölçüm ve analizleri yapan ve/veya yaptıran, ölçüm ve analiz sonuçlarını değerlendirerek bakım programını hazırlayan, bakım programının gerektirdiği kaynakları oluşturan, hazırlanmış olan iş programlarını yürüten, programda meydana gelecek sapma ve problemlere karşı uygulama sırasında ilave tedbirler alan, uygulama sonrası gerekli ölçüm ve analizleri yaparak raporlama yapan, İş süreçlerinde kendisine bağlı ekip veya astlarının iş emirlerini oluşturur, iş emirlerine göre personel planlanmasının yapılmasını sağlar, denetler ve gerektiğinde işlemleri bizzat yürüten kişidir
Görev ve İşlem Basamakları
Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Sorumlusu, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak
vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Güncel Meslek : EVET
Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Sorumlusu Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Pastırma ve Sucuk Dilimleme Makinesi Operatörü mesleği için “8161.21” kod olarak kullanılır iken İlik Makinesi Kurulum ve Bakım Onarımcısı mesleği için “7233.49” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Sorumlusu Meslek Kodu “3123.08” olarak belirlenmiştir.