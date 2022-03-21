Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Ustası görev tanımı nedir, Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Ustası ne iş yapar, Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Ustası Tanımı;

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Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Ustası Maaşları

Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Ustası maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Ustası maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3123.07

Meslek Adı :

Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

İnşaat Süpervizörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İSG, çevre koruma, kalite kural ve yöntemleri çerçevesinde; görevlendirildiği hat kesimlerinde yol yapım, bakım ve onarımı amacıyla teşkil edilen ekipleri önceden hazırlanmış i? planına uygun olarak sevk ve idare eden, uygulama öncesi her türlü teknik ölçümleri yapan veya yaptıran, günlük veya haftalık hazırlanmış olan iş programını talimatlara göre yürüten, önceden hazırlanan iş planlarında meydana gelecek sapma ve problemlere karı uygulama sırasında ilave tedbirler alan, uygulama sonrası gerekli ölçümleri yaparak raporlama yapan nitelikli teknik personeldir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Ustası, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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