Demiryolu Yol Yapım Bakım ve Onarım Ustası, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Ustası meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Ustası meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu : 3123.07
Meslek Adı : Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Ustası
Grup Bilgileri
Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu : Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri
Meslek Birim Grubu : İnşaat Süpervizörleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı :
İSG, çevre koruma, kalite kural ve yöntemleri çerçevesinde; görevlendirildiği hat kesimlerinde yol yapım, bakım ve onarımı amacıyla teşkil edilen ekipleri önceden hazırlanmış i? planına uygun olarak sevk ve idare eden, uygulama öncesi her türlü teknik ölçümleri yapan veya yaptıran, günlük veya haftalık hazırlanmış olan iş programını talimatlara göre yürüten, önceden hazırlanan iş planlarında meydana gelecek sapma ve problemlere karı uygulama sırasında ilave tedbirler alan, uygulama sonrası gerekli ölçümleri yaparak raporlama yapan nitelikli teknik personeldir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Ustası, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak
vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Güncel Meslek : EVET
Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Ustası Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Program Yapım Yardımcısı (Televizyon ve Radyo) mesleği için “3435.13” kod olarak kullanılır iken Kâğıt Şerit Saplı Torba Makinesioperatörü mesleği için “8143.18” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Ustası Meslek Kodu “3123.07” olarak belirlenmiştir.