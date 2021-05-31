Demiryolu Yol Yapım Bakım ve Onarım Ustası, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 3123.07

Meslek Adı : Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Ustası

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu : İnşaat Süpervizörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

İSG, çevre koruma, kalite kural ve yöntemleri çerçevesinde; görevlendirildiği hat kesimlerinde yol yapım, bakım ve onarımı amacıyla teşkil edilen ekipleri önceden hazırlanmış i? planına uygun olarak sevk ve idare eden, uygulama öncesi her türlü teknik ölçümleri yapan veya yaptıran, günlük veya haftalık hazırlanmış olan iş programını talimatlara göre yürüten, önceden hazırlanan iş planlarında meydana gelecek sapma ve problemlere karı uygulama sırasında ilave tedbirler alan, uygulama sonrası gerekli ölçümleri yaparak raporlama yapan nitelikli teknik personeldir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Ustası, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.



Güncel Meslek : EVET

Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Ustası Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Program Yapım Yardımcısı (Televizyon ve Radyo) mesleği için “3435.13” kod olarak kullanılır iken Kâğıt Şerit Saplı Torba Makinesioperatörü mesleği için “8143.18” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Ustası Meslek Kodu “3123.07” olarak belirlenmiştir.

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