Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarımcısı görev tanımı nedir, Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarımcısı ne iş yapar, Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarımcısı Tanımı;

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Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarımcısı Maaşları

Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarımcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarımcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7119.06

Meslek Adı :

Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İSG, çevre koruma, kalite kural ve yöntemleri çerçevesinde; yeni demiryolu yapımı, eski demiryolu yenilemesi, mevcut demiryolunda ve yol tesislerinde oluşan arızaların giderilmesi, bakımı ve korunması işlerini tek başına ya da ekip içinde belirli bir süre içerisinde yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarımcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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