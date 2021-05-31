Demiryolu Yol Yapım Bakım ve Onarımcısı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarımcısı meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarımcısı meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu : 7119.06
Meslek Adı : Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarımcısı
Grup Bilgileri
Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Alt Ana Grubu : İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)
Meslek Grubu : Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar
Meslek Birim Grubu : Başka Yerde Sınıflandırılmamış Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı :
İSG, çevre koruma, kalite kural ve yöntemleri çerçevesinde; yeni demiryolu yapımı, eski demiryolu yenilemesi, mevcut demiryolunda ve yol tesislerinde oluşan arızaların giderilmesi, bakımı ve korunması işlerini tek başına ya da ekip içinde belirli bir süre içerisinde yapan kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarımcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Güncel Meslek : EVET
Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarımcısı Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Radyo-Televizyon Program Yapımcısı (Prodüktör) mesleği için “2654.02” kod olarak kullanılır iken Kapaklama Ve Mühürleme Makinesi Operatörü mesleği için “8183.16” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarımcısı Meslek Kodu “7119.06” olarak belirlenmiştir.