Demokles ne demek, TDK'ya göre Demokles kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Demokles ne demek? Demokles TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Demokles kelimesi. Peki Demokles ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Demokles nedir, Demokles kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DEMOKLES NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Demokles kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Demokles kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre Demokles kelimesi anlamı şu şekildedir:

- `Her an gerçekleşebilecek tehlike` anlamındaki Demokles'in kılıcı deyiminde geçen bir söz

