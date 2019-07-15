Demokrasi Üniversitesi'nden '15 Temmuz' yürüyüşü

İZMİR Demokrasi Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Rektör Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, "Millet olarak biz bir oldukça, diri oldukça, beraber oldukça, tüm çabaları boşa çıkmaya devam edecek" dedi.

İzmir Demokrasi Üniversitesi mensubu yaklaşık 100 kişilik grup, Gündoğdu Meydanı'nda toplanarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Rektör Bedriye Tunçsiper ile öğretim üyeleri, cübbeleri ve ellerinde Türk Bayrakları ile yürüyüüşün ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Ardından açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, "O gece, ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçti. Milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulundular. Tarihi kahramanlıklarla dolu, bağımsızlık ve özgürlüğünden hiçbir zaman ödün vermemiş bu yüce millet, o gece adeta ikinci bir kurtuluş mücadelesine imza attı. Türk Milleti'nin aziz mensupları; 15 Temmuz gecesi cesareti, dirayeti, kararlı ve dik duruşu ile bir tarih yazdılar" dedi.

'ÜNİVERSİTEMİZ TAŞIDIĞI ÖNEMİN FARKINDA'

15 Temmuz darbe girişimine karşı koyanların, vatan için canlarını feda etmekten çekinmediğini, şehitlerin kalplerdeki mümtaz yerini daima muhafaza edeceklerini söyleyen Tunçsiper, 15 Temmuz'daki Türkiye'ye yönelik hain darbe girişiminin bir ilk olmadığını belirtti. Bu ihanetin değişik türlerini tarihin çeşitli dönemlerinde hep birlikte yaşadıklarını kaydeden Tunçsiper, "Çok sayıda vatan evladımız yaralandı, şehit düştü. Bilek gücü ile yapamadıklarını da hainler vasıtası ile yapmak istediler ama başaramadılar. Bundan sonra da başaramayacaklar. Millet olarak biz bir oldukça, diri oldukça, beraber oldukça tüm çabaları boşa çıkmaya devam edeceğiz. Bu hain girişim sonrasında doğan ve adeta milli birlik ve beraberliğin, demokrasiye olan inancın bir anıtı gibi yükselen İzmir Demokrasi Üniversitesi, taşıdığı önemin farkında" diye konuştu.

'ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIZ'

Rektör Bedriye Tunçsiper sözlerine şöyle devam etti: "Üniversitemiz, demokrasimizi ve milletimizi gururla temsil etme yolunda üreteceği bilim ve yetiştireceği gençlerle İzmir'den tüm dünyaya açılan bir pencere olma azmindedir. İzmir Demokrasi Üniversitesi mensupları olarak milletimizin teröre karşı sergilediği dik ve kararlı duruşun sürekli destekçisi ve demokrasimizin bekçisi olacağız. Ülkemizin hak ettiği güç ve değere kavuşması için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Bize atalarımızdan miras, çocuklarımızın ve gelecek nesillerimizin değerli bir emaneti olarak gördüğümüz ülkemizi, eğitimde, bilimi sanatta, sağlıkta, sanayide hemen her alanda söz sahibi ülkeler arasına çıkarmak için çok çalışacağız."

Daha sonra Narlıdere Şehitliği'ne giden Demokrasi Üniversitesi mensupları, burada şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

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DHA