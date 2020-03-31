Demokrasi ve Atılım Partisi'nin yönetim kadrosu belli oldu!

11 Mart Çarşamba günü, Ali Babacan’ın kurduğu Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA), düzenlenen lansman toplantısı ile kurucular kurulu eşliğinde tanıtılmıştı.

Demokrasi ve Atılım Partisi'nin merkez yönetim kurulu ve merkez disiplin kurulu asil ve yedek üyeleri de belli oldu.

DEVA PARTİSİ'NDE 13'Ü ERKEK 7'Sİ KADIN 20 GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

Genel başkanı Ali Babacan olan Deva Partisi’nin genel sekreterliğine ise Sadullah Ergin seçildi. Ayrıca, Deva Partisi’nin farklı alanlardan sorumlu 13’ü erkek ve 7’si kadın olmak üzere toplamda 20 genel başkan yardımcısı bulunuyor.