Demokrat aday adayı Bloomberg, rakipleriyle ilk kez canlı yayında tartışacak

WASHINGTON (AA) - ABD'deki başkanlık seçimlerinde Demokratlar aday adayları arasındaki yarışta yükselişe geçen milyarder iş adamı Michael Bloomberg, ilk kez rakipleriyle canlı yayında karşı karşıya gelecek.

Bloomberg, Demokratların, canlı yayın tartışmalarına katılım için öngördüğü "dört ankette çift haneli destek oranına" son ankette aldığı yüzde 19'luk destekle ulaşması dolayısıyla yarın Nevada'da düzenlenecek tartışma programına katılacak.

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Bloomberg'in kampanya müdürü Kevin Sheekey, tartışma programlarının ülkenin karşılaştığı zorlukları tartışmak ve çözüm aramak adına bir fırsat olduğunu belirtti.

Sheekey, "Mike sahnede diğer Demokrat adaylara katılmayı ve Donald Trump'ı yenip ülkeyi birleştirmek için neden en iyi aday olduğunu açıklamayı dört gözle bekliyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, yarışa en son katılmasına rağmen seçim kampanyası için 60 milyar dolarlık servetinden yaptığı harcamalarıyla ABD kamuoyunda dikkati çeken 78 yaşındaki Bloomberg'e, tartışma sırasında belediye başkanlığı döneminde uyguladığı bazı tartışmalı uygulamaların sorulması da bekleniyor.

2002 ile 2013 yılları arasında üç dönem belediye başkanlığı yapan Bloomberg, sokakta şüpheli görülen kişilere yönelik polise verdiği "durdur ve ara" yetkisinin azınlıklara karşı kullanılması nedeniyle eleştiriliyor.

- ABD'de seçim süreci

ABD'de 4 yılda bir yapılan başkanlık seçimleri geleneksel olarak Cumhuriyetçi Parti ile Demokrat Parti adayları arasında geçiyor. Yarışa katılan bazı küçük partilerin ve bağımsız adayların başkanlık sürecinde herhangi bir etkileri bulunmuyor.



Partiler çok sayıda aday adayının katıldığı ve yaklaşık 5 ay süren ön seçim sürecinin sonunda, parti kongrelerinde kimin başkan adayı olacağını belirliyor.



Ön seçim sürecinde parti toplantıları ve sandık başına gidilerek yapılan seçimler olmak üzere, her eyaletin kendi parti yönetiminin belirlediği iki tip seçim uygulanıyor.



Ön seçim sürecinin ardından Demokrat Parti 13-16 Temmuz'da Milwaukee'de, Cumhuriyetçi Parti ise 24-27 Ağustos arasında Charlotte'de kendi başkan adayını resmen açıklayacak.



3 Kasım salı günü yapılacak başkanlık seçimlerinde seçmenler esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy verecek ve ABD'de "Delegeler Kurulu" adı verilen bu sistemde, her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış 538 delege belirlenecek. Bu sayının yarıdan bir fazlasına, yani 270 delegeye ulaşan aday başkan olacak.





Kaynak: AA