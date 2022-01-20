Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan, Ak Parti için seviyesiz paylaşım! "Tü, kaka!"

Semra Güzel'in terörist sözlüsüyle ortaya çıkan pozları gündemde nabız tutmaya devam ediyor. Fezlekesi sunulacak olan Güzel için, İYİ Parti, CHP, MHP ve Ak Parti'nin tepkisi bir oldu. Son olarak MHP lideri Bahçeli'nin "HDP'yi mecliste istemiyoruz" sözleri ise tartışmalara yol açarken, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan konuya ilişkin seviyesiz paylaşım geldi.

"TÜ, KAKA"

Ak Parti ve MHP üyelerinin, HDP'yi mecliste görmelerini istememelerine tepki gösteren Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "HDP AK Parti'yi desteklediğinde sorun yok, desteklemeyince tü, kaka!" ifadelerini kullanarak paylaşım yaptı. Uysal'a takipçilerinden, "O zaman misalen alenen çıkın deyin ki biz HDP ile ittifak kurduk, yolumuza HDP ile devam ediyoruz diyin o zaman, hadi.." tepkisi geldi.