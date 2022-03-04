Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde şoke eden olay! Üçüz kız kardeşler aynı gün aynı damatla evlendiler!

Luwizo'nun 3 kardeş ile birden aynı anda dünya evine girmesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşlarını şaşkınlığa uğrattı. Üçüz kardeşler, Luwizo'ya evlilik teklifinde bulundular. Kararsızlık içerisinde kalan Luwizo çareyi üçüyle de evlenmekte buldu.

3 KIZ KARDEŞ DE HOŞLANDI

Olayın nasıl ilerlediğini anlatan Luwizo ilk olarak Natalie isimli kızla tanışıp sevgili olduklarını belirtti. Sonrasında kardeşleriyle tanıştığını anlatan Luwizo onların da kendisinden hoşlandıklarını anlattı.

GÜZELLİKLERİ ÇARESİZ BIRAKTI

3 kız kardeşin kendisine aynı anda evlilik teklif ettiğini belirten Luwizo, "Evlilik kararının çok zor olduğunu biliyordum. Ancak 3'ü de aynı güzellikte olduğu için hiçbirinden vazgeçemedim" ifadelerini kullandı.

AŞKLARINI DUYAN, MANİ OLAMADI

Luwizo'nun evlilik tekliflerini öğrendiğinde büyük şok geçirdiğini belirten Natalie, "Durumdan haberdar olunca şaşkınlığını gizleyemedi. Ama bizim ona olan aşkımız çok büyük olduğu için evlenmemize kimse mani olamadı" diye konuştu.

"HERKESE MUTLULUĞUMUZU GÖSTERECEĞİZ"

Kardeşler, herkesin kısa süre içerisinde ayrılacaklarını düşündüğünü belirterek, "4'ümüzün anlaşamayacağını ve ayrılacağımızı düşünen insanlar çok fazla. Fakat biz iyi anlaşıyoruz ve herkese mutlu olduğumuzu göstereceğiz" sözlerini kullandı.